Apríl v českém sportu: omezení rychlosti fotbalistů, HC Paviáni Liberec a Pešánova obrana

Praha 14:17 1. dubna 2022

Nedotočené salto Yiry Sora | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

Den aprílových zpráv odstartoval Liberec. V tamní zoo totiž došlo k ukončení chovu bílých tygrů, což je zvíře, které hokejisté nosí na dresech.

„Marketingový tým klubu se tedy vydal do zoologické zahrady a náležitě zkoumal, u kterých zvířat návštěvníci tráví nejdelší čas,“ stojí v prohlášení klubu.

„Bylo tedy vybráno. Podle oblíbeného primáta, jenž byl uctíván již ve starověkém Egyptě, se klub nově bude jmenovat HC Paviáni Liberec.“ Pod stejným názvem najdou fanoušci i oficiální web nebo sociální sítě.

Po 22 letech už byla změna potřeba. Tygři se mění v Paviány a představují dresy pro novou sezonu @telhcz.



Více ▶️ https://t.co/1TAgTIr5Ic pic.twitter.com/RKdNcp5H1t — Paviáni Liberec (@hcbilitygri) April 1, 2022

O něco uvěřitelnější zprávu prezentovaly Karlovy Vary. Po odchodu trenéra Martina Pešouta přišel bývalý reprezentační kouč Filip Pešán.

Potvrzení, že jde o vtip, připravili autoři až ve druhé části textu. V ní nový kouč popisuje svou herní filozofii, která je přinejmenším pochybná. „Rozhodli jsme se podepsat Branka. Tento sympatický pětatřicetiletý mladík je sice zapsán jako útočník, pro zmatení soupeřů bude ovšem zaujímat post obránce. Chceme, aby do naší sítě padalo co nejméně branek. Vyznávám osvědčenou filozofii – nejlepší obrana je obrana,“ cituje údajného Pešána oficiální internetová stránka Energie.

Do nové sezony s výraznými změnami!

Více: https://t.co/X7IARyboIJ pic.twitter.com/tCHdlUKpmx — HC Energie K. Vary (@hokejkv) April 1, 2022

Rozšíření Julisky

Pozadu nezůstaly ani fotbalové kluby. Pražská Slavia si stěžovala na nová nařízení pro evropské soutěže s názvem Systematic Overspeeding Regulation, zkráceně SOR, což je shodou okolností také jméno nejrychlejšího hráče sešívaných Yiry Sora.

Právě on by musel podle rychlostního koeficientu nosit zespodu kopaček až kilová závaží. Návrh podle prohlášení vzešel od Mezinárodní asociace svazů laxních obránců MASLO.

„Pokud by nařízení SOR mělo vstoupit v platnost, bude to pro Slavii další rána poté, co rakouská policie zahájila řízení s Yirou Sorem za překročení povolené rychlosti během venkovního zápasu s Lincem,“ uvedl klub.

SK Slavia Praha je znepokojena zveřejněním přípravy nového nařízení pro evropské soutěže, které má vstoupit v platnost od začátku sezony 2022/23.



PROHLÁŠENÍ ➡️ https://t.co/N5imqeYJcc pic.twitter.com/WO79OVVphl — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 1, 2022

Méně sofistikovaný nápad sdílela na sociálních sítích FK Dukla Praha. Na šlágr kola Fortuna Národní Ligy přijede Líšeň a vyprodaná Juliska tak svou kapacitou na velký zápas nestačí.

Organizátoři proto ve fotomontáži na poslední chvíli instalují mobilní tribuny.

Na sobotní utkání s Líšní očekáváme vyprodanou Julisku, proto jsme se na poslední chvíli rozhodli kapacitu stadionu ještě zvýšit mobilními tribunami.



Kupte si vstupenku co nejdříve, ať na vás na zbyde místo! https://t.co/DgsW1MceWH pic.twitter.com/f5ioLK19nJ — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) April 1, 2022