20. 10. 2015 |Radek Kříž |Literatura

Ambiciózní muž, který podepsal smlouvu s ďáblem. I to by mohl být Karel Köcher. Tento český agent se infiltroval v sedmdesátých letech do amerických zpravodajských služeb. A do Prahy a Moskvy pak posílal tajné materiály. Dodnes žije v Česku. Z rozhovorů s ním právě vyšla kniha Český krtek v CIA. Sepsal ji novinář Vladimír Ševela.