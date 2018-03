25. 2. 2016 |Jan Kaliba, Radek Šamša |Fotbal

Na finále posledního mistrovství světa ve fotbale se nedíval. Přesto je šejk Salman z Bahrajnu jedním ze dvou velkých favoritů páteční volby nového prezidenta FIFA. Kritici se sice ironicky usmívají představě, že by právě on měl řídit reformy a uzdravit organizaci po velké korupční aféře. Jenže podstatnější je, co budou chtít volitelé. Hlavně ti z Afriky, kteří mají nejvíc hlasů.