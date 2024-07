Tání polárního ledu mění tvar planety. Země ‚tloustne‘ a prodlužuje se den

Podle vědců je tento jev pozoruhodnou ukázkou toho, jak lidstvo svou činností proměňuje Zemi. Podobně jako přírodní procesy, ty ale probíhají miliardy let. Změna délky dne se sice pohybuje v řádu milisekund, ale to stačí na potenciální narušení mnoha procesů, které jsou závislé na přesném měření času. Výzkum publikovaný v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences použil pozorování k posouzení vlivu tání ledu na délku dne.

Antarktida 23:20 17. července 2024