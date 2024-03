Zvýšení dávek poprvé za 176 let. Švýcaři si odhlasovali třináctý důchod, pozdější odchod do penze odmítli

Švýcarští voliči v nedělním referendu podpořili plán na zavedení třináctého starobního důchodu. Je to poprvé za 176 let, kdy voliči v referendu schválili zvýšení sociálních dávek. Současně voliči naopak odmítli prodloužení věku odchodu do důchodu a jeho následné navázání na průměrnou délku života, uvedla agentura Bloomberg.

Ženeva 20:50 3. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít