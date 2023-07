Nechci udělat špatné rozhodnutí. Na angažmá si počkám klidně do Vánoc, říká hokejista Krejčí

„Po sezoně jsem si myslel, že to bude docela rychlé. Nejde se rozhodnout tak rychle. Hokej je můj život, hraju ho od tří let, takže nechci udělat náhlé rozhodnutí. Když to potrvá další týden, měsíc, pár měsíců, nikam nespěchám,“ přiznává David Krejčí.

Český hokejista měl i myšlenky na konec kariéry, obzvlášť poté, co Boston překonal v minulé sezoně rekord v počtu bodů v základní části a pak vypadl hned v prvním kole play-off.

„Všechno to mám v hlavě namíchané, ale samozřejmě mě láká mistrovství světa v Praze. Zase na druhou stranu tam převažují další věci jako zranění a zdraví. Pořád se to pohybuje nahoru dolů, takže uvidíme, jak to dopadne,“ přemýšlí český útočník.

Krejčí se může během léta průběžně připravovat a čekat, jaké nabídky přijdou a odkud, nebo popřípadě, jak moc se mu rozleží v hlavě angažmá v NHL na úkor třeba Evropy.

Předminulou sezonu odehrál Krejčí v Olomouci, aby ukázal rodině rodnou zemi, pak se nechal zlákat účastí na mistrovství světa, kde se znovu potkal s parťákem Davidem Pastrňákem. A za ním pak vyrazil po roční pauze znovu do Bostonu. „Každý máme svůj život a respektujeme se. Minulý rok byl rád, když jsem přišel, ale rozhodně na mě netlačil.“

Šampionát v Praze jako lákadlo

Je nezvyk vidět Krejčího v jiném dresu než v tom bostonském, případně reprezentačním. Od vstupu mezi dospělé hokejisty hrál většinu času právě za Boston Bruins, odskočil si do české extraligy při výluce do Pardubic, a nedávno do Olomouce. Na další angažmá si ještě rád a klidně poměrně dlouho počká.

„Láká mě mistrovství světa v Praze, pak na misce vah leží i případný návrat do NHL, a pokud se udělá play-off, tak tím pádem Praha padá. Na rozhodnutí nespěchám a na devadesát devět procent nezačnu sezonu nikde. Jestli mě to potrvá rozhodnout do Vánoc, tak to potrvá do Vánoc. Určitě se budu snažit udržet v kondici, abych případně mohl rychle naskočit. Směrem k mistrovství světa je určitě lepší volba extraliga nebo nějaká evropská liga, v NHL bych nepodepsal nikde jinde než v Bostonu a myslím si, že Boston bude v příští sezoně znovu v play-off,“ dodává Krejčí.

Česká extraliga začíná v polovině září, NHL o měsíc později. A domácí mistrovství světa v Praze a Ostravě, tedy velké lákadlo pro všechny české hráče, je na programu tradičně v květnu.