‚Hrát v Praze je můj další splněný sen.‘ Palát se s New Jersey chystá na první zápas NHL sezony proti Buffalu

V pátek večer začne v Praze nová sezona NHL zápasem mezi hokejisty Buffala a New Jersey. A bude to i s jedním úřadujícím mistrem světa. Za New Jersey nastoupí Ondřej Palát. Že se hrají zápasy NHL v Praze, si všiml až před dvěma lety. Přitom poprvé se v hlavním městě Česka hrálo už v roce 2008. Teď bude mít Palát privilegium zahrát si utkání, o kterém mu dříve vyprávěl minimálně jeden spoluhráč v Tampě. Ondřej Palát | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Asi si to nepamatuju, nějak jsem to neřešil. Vybavuji si, že jsem tady viděl hrát Hertlíka,“ vzpomíná Palát. Jenže to jsou pouhé dva roky zpátky, kdy v Praze hrál Tomáš Hertl. První regulérní zápas v NHL se hrál na začátku sezony 2008/2009, ale to měl Palát jiné starosti. Hrál za vítkovickou juniorku s brankářem Petrem Mrázkem. Jenže když pak přes kanadskou juniorku došel do NHL do šatny Tampy, mohl mu o tehdejším zápase proti Rangers vyprávět Steven Stamkos.

„Stamkos mi tenkrát říkal, že se mu v Praze hrozně líbilo,“ přiznal Palát. NHL v Praze si zahráli třeba David Krejčí, Václav Prospal, za dva týmy dokonce Petr Průcha, premiéru v nejlepší lize světa si odbyl v Praze Dominik Kubalík v utkání proti Philadelphii s Jakubem Voráčkem. Teď bude Palát dalším Čechem na startu NHL v Praze.

Ondra Palát zpět na místě činu v pražské O2 Areně. #NHLGlobalSeries pic.twitter.com/wFdpJRLaFW — NHL Česko (@NHLcz) October 3, 2024

„Je to můj další splněný sen. Po Stanley Cupu a zlaté medaili z mistrovství světa je tohle další krok, na který budu vzpomínat po kariéře. Nepovede se to každému, je to úžasné,“ říká Palát, který, když má čas, řeší také vstupenky pro nejbližší. O co byl větší zájem? O nedávné zlaté mistrovství světa, nebo o NHL?

„Větší zájem byl asi o mistrovství světa. Lístky nejsou nejlevnější. Teď tady mám rodinu, kamarády, těším se na to,“ říká Palát.

Sezona NHL začne zápasem New Jersey s Buffalem v pátek v 19 hodin. V sobotu se bude hrát znovu, tentokrát už od 16 hodin.