Basketbalisté Atlanty otočili zápas proti Chicagu. Nejvíc se dařilo Johnsonovi, Krejčí přispěl třemi body

Basketbalisté Atlanty díky 50 bodům ve čtvrté čtvrtině otočili čtvrteční zápas NBA proti Chicagu, s nímž prohrávali až o 21 bodů. Vít Krejčí k výhře Hawks 141:133 přispěl za 11 minut na hřišti třemi body za jednu proměněnou trojku, čtyřmi asistencemi a jedním doskokem. Hawks za druhý poločas nasázeli soupeři 88 bodů. Střeleckým tahounem Atlanty byl Jalen Johnson, jenž k osobnímu maximu 30 bodů přidal 15 doskoků a čtyři přihrávky. New York 8:40 27. prosince 2024 Útočník Atlanty Hawks Jalen Johnson | Foto: Brett Davis | Zdroj: Reuters

S 27 body a 13 asistencemi mu sekundoval Trae Young, 25 bodů přidal z lavičky De'Andre Hunter. Hawks proměnili 32 z 34 trestných hodů, Bulls jich stříleli jen šest. Chicago mohl těšit aspoň fakt, že odehrálo 31. duel za sebou, v němž nastřílelo minimálně 10 trojek, což je klubový rekord. Tentokrát jich Bulls trefili 22 ze 43 pokusů. O sedm z nich, celkem 37 bodů a sedm asistencí, se postaral Zach LaVine, 26 bodů nastřílel rozehrávač Jevon Cartner a 23 střelec Coby White. Nejlepším střelcem dne byl Shai Gilgeous-Alexander.

Lídr nejlepšího celku Západní konference Oklahoma City nastřádal 45 bodů, osm finálních přihrávek a sedm doskočených míčů a výrazně pomohl k triumfu 120:114 v Indianě. Hvězdný rozehrávač trefil 15 z 22 střel a všech 11 trestných hodů. Pacers ještě v poločase vedli o osm bodů a celkem až o 15, přesto se radovali Thunder: pod devátý triumf v řadě se kromě Gilgeouse-Alexandera, pro něhož šlo o střelecké maximum, podepsal 20 body Jaden Williams. O double double za 11 bodů a 13 doskočených míčů se postaral Isaiah Hartenstein.

„Každý z hráčů dnes zahrál dobře ve chvíli, kdy jsme to proti rozjetému soupeři potřebovali. Ovšem to, co předvedl Shai, bylo mistrovské dílo. Celý zápas řídil ve svém tempu a měl nad ním naprostou kontrolu,“ chválil kanadského lídra trenér Mark Daigneault.

Pacers nestačilo 23 bodů Andrewa Nembharda. Ačkoli Sacramento vedlo na domácí palubovce nad Detroitem až o 19 bodů, nestačilo mu to. Pistons prohrávali tři sekundy před koncem o tři body, pak se však u těžké trojky z rohu nechal faulovat Jaden Ivey. Nejen že střelu proměnil, ale trefil i následující šestku a Kings bez oddechového času už nezareagovali.

Dyson steal and Jalen jam for the lead! pic.twitter.com/MEAyRXuMlH — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 27, 2024

Hrdinou duelu byl Ivey s 19 body, ale statisticky nejvíc byl vidět jeho parťák Cade Cunningham s 33 body a 10 asistencemi. Dalších 22 bodů nastřádal Malik Beasley. Na straně poražených, již odehráli duel bez Domantase Sabonise, nastřílel 26 bodů De’Aaron Fox, 20 bodů pak zaznamenal Trey Lyles.

Podobné drama se odehrálo v Portlandu, kde sice 14 sekund před koncem Lauri Markkanen proměnil trojku na 120:120, ale Jazz to nebylo nic platné. Těžkou střelu z otočky totiž s klaksonem trefil Scoot Henderson a rozhodl o výhře Blazers 122:120. Klubový rekord 155 bodů nastříleli při výhře nad Torontem hráči Memphisu. Nejvíc skórující celek NBA jen za první půli nasbíral 78 bodů a radoval se z vítězství 155:126. Osm dvouciferných střelců vedli Jaren Jackson Jr. s 21 body a 11 doskoky či Zach Edey s 21 body a 16 doskoky, soupeře s 27 body RJ Barrett.