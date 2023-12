Ještě vstřebávám, že už je fakt konec. Nechci rodinu ani sebe mučit zraněními, popsal hokejista Krejčí

Bývalý hokejový útočník David Krejčí v online rozhovoru s novináři přiznal, že s pátečním koncem kariéry ještě pár týdnů nazpátek nepočítal a stále se s ním vyrovnává. Věří, že na nejvyšší úroveň by pořád měl, tělo mu ale každé ráno připomene, že se rozhodl dobře. U hokeje chce zůstat, ještě ale neví, v jaké roli. Za vrcholy kariéry považuje zisk Stanley Cupu s Bostonem Bruins v roce 2011 a bronz z loňského mistrovství světa. Praha 22:09 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista David Krejčí ještě pár týdnů nazpátek nepočítal s koncem kariéry (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Rodák ze Šternberka v této sezoně nikde nehrál. V létě ale uvedl, že uvažuje o pozdějším návratu na led, aby se mohl případně představit na květnovém mistrovství světa v Praze. V pátek ale oznámil konec kariéry.

„Je to trochu změna, je to jiné. Ještě posledních pár týdnů zpátky jsem počítal s tím, že se dám nějak do kupy a že kariéra ještě úplně neskončí. Užíval jsem si rodiny, golfu, tenisu, tréninku. Ale v hlavě jsem ještě měl, že to zvládnu. Ještě to vstřebávám, že už je fakt konec. Je to trochu těžké, jak sleduju extraligu, NHL, kluky,“ řekl Krejčí.

„Na druhou stranu vždycky, když se probudím a nemůžu prvních pár minut chodit, tak mi to vždycky připomene, že jsem se rozhodl dobře. I když bych chtěl být strašně na ledě, když v hlavě vím, že bych NHL, extraligu nebo mistrovství zvládl,“ dodal.

„Teď jsem zrovna v té fázi, kdy se s tím v hlavě snažím vyrovnat, že už je konec. Samozřejmě to není jednoduché,“ uvedl Krejčí, který během šestnáct sezon v NHL odehrál 1032 zápasů, v nichž nasbíral 786 bodů za 231 branek a 555 asistencí. Všechny starty si připsal za Boston.

Zdravotní komplikace

Zdravotní komplikace při chystaném návratu na led se objevily před několika týdny.

„Připravoval jsem se, měl jsem nachystaných pár půlmaratonů. Tři týdny zpátky jsem běžel jen deset mil (zhruba 16 kilometrů), ať se připravím na tu dálku, ale pak jsem se nemohl zvednout z postele a nemohl jsem chodit pět dní. Zrušil jsem tenis, golf. I když můžu na 50 procent, tak do toho jdu. Šel jsem k doktorovi a bylo jasné, že se nemůžu připravit na sezonu tak, jak bych chtěl,“ konstatoval Krejčí.

„Nemohl bych se připravit ani na 50 procent. Kdybych to po injekcích zvládl a šel na 80 až 90 procent tréninku, bylo by to špatné. Nechci rodinu ani sám sebe těmito zraněními mučit. Chci tady být pro děcka a trochu si užívat života mimo hokeje,“ vysvětlil někdejší hráč Pardubic či Olomouce.

S koncem kariéry se stále vyrovnává. „V hlavě vím, že bych na to ještě měl, že bych mohl hrát na vysoké úrovni. Jsou dny, kdy je to těžké a kdy lehčí, ale musím to brát tak, jak to je. Nejsem nejmladší, je mi 37 let a něco mám za sebou. Chci tady být s dětmi, zahrát si ještě tenis, golf a podobné věci. Nechci zlomit tělo tak, že nebudu moct dělat žádné věci,“ řekl dvojnásobný vítěz bodování v play off NHL.

V hokeji chce rozhodně pokračovat, nikoli však v blízké budoucnosti.

„Potřebuju si odpočinout a věnovat se nejbližším. Minulou sezonu jsem byl v Bostonu sám bez rodiny, bylo to těžké. Teď si nedokážu představit, že bych někam odjel. Hokeji bych se ale určitě chtěl věnovat. Doufám, že nabídky bych měl. Nevím, jestli by to byl skaut, trenér, něco pro mládež,“ podotkl Krejčí.

Největší momenty kariéry

O největších momentech kariéry má jasno. „Stanley Cup, pak bych tam dal třetí místo ve Finsku (na loňském světovém šampionátu). Bylo to deset let od poslední medaile, ale jak jsme tam hráli všichni od první lajny, přijel tam Pasta (Pastrňák)... Všechno se sešlo dohromady a bylo to super. To bych dal hned za Stanley Cup,“ prohlásil Krejčí, jenž získal bronz i na turnaji v roce 2012.

Na květnové mistrovství světa v Praze a Ostravě se chystá přijet.

„Mám to v plánu. Teď je všechno čerstvé, doufám, že budu mít furt náladu. Chtěl bych se tam přijet podívat na týden. S rodinou plánujeme jet v létě do Evropy znovu, tak nevím, jestli přijedu sám, nebo vezmu celou rodinu. Mám v plánu podpořit kluky,“ řekl Krejčí.

„Na posledním mistrovství světa v Praze jsem nebyl, protože jsme čekali mimčo v létě, takže jsem to musel odřeknout. Chtěl jsem strašně jet jako hráč, bohužel to nevyjde. Ale aspoň jako fanoušek bych tam chtěl být,“ uzavřel.