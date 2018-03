31. 1. 2014 |Lenka Jansová, Nikola Bojčev |Zprávy z domova

Stavební firmy, které vedou soudní spory se státem, budou mít těžší pozici pro získání dalších zakázek. Řekl to nový ministr dopravy Antonín Prachař (ANO). Jeho prioritou je co nejdřívější dokončení dálničního spojení do Německa a Rakouska.