6. 3. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Předseda finančního výboru Prahy 1 Martin Skála rezignoval na místo zastupitele a ukončil své členství v ODS. Oznámil to předseda pražské ODS Filip Humplík. Skála se vzdal zastupitelského mandátu poté, co policisté minulý týden v souvislosti s předchozím prověřováním privatizace městských bytů odnesli z radnice Prahy 1 řadu dokumentů. Soud ho kvůli případu poslal do vazby.