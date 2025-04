Ludvík, Jansta i Budínský zůstanou ve vazbě. Soud zamítl všechny stížnosti obviněných v kauze Motol

Pražský městský soud zamítl i poslední z pěti stížností proti vzetí do vazby, které podali obvinění v korupční kauze motolské nemocnice. Sdělila to Kateřina Kaspar Studecká, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5, jenž pětici obviněných poslal koncem února do vazební cely. Rozhodnutí se týká bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka, jeho exnáměstka Pavla Budinského, advokáta Miroslava Jansty a podnikatelů Petra Kysučana a Mychajla Popovyče.

