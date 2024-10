Plzeňský soud poslal do vazby muže obviněného z vraždy, znásilnění a pokusu o další vraždu

Čtyřicetiletého muže, kterého policie v úterý obvinila z vraždy mladé ženy a z pokusu o vraždu a ze znásilnění druhé ženy, poslal ve středu Okresní soud Plzeň-město do vazby. Řekl to obhájce Zdeněk Turek. Muže přivezla policejní eskorta k soudu před 13.00. Krátce nato vešel spolu se státním zástupcem, obhájcem a policisty do jednací síně, odkud vyšel zhruba po dvou hodinách vazebního jednání. Plzeň 16:34 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž, které vzala policie do vazby | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Po několika minutách ho policejní eskorta opět odvezla ze soudního areálu, zřejmě do plzeňské vazební věznice Bory. Soud poslal obviněného do vazby, aby nemohl uprchnout nebo se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, a také proto, aby nemohl v trestné činnosti pokračovat, popsal vazební důvody soudce Boris Valový. Muž podle něj vyjádřil lítost a spolupracoval.

Muže podezřelého z toho, že zavraždil v Plzni osmadvacetiletou ženu a následně v bytě v Třemošné na severním Plzeňsku napadl sedmatřicetiletou ženu, zadržela v neděli večer policejní zásahová jednotka. Muž se před tím podle policie pokusil spáchat sebevraždu.

Policie v Plzni obvinila muže z vraždy, pokusu o ni a znásilnění. Hrozí mu až výjimečný trest Číst článek

Podezřelý měl na sobě při příchodu k soudu plátěné kalhoty, pantofle a neprůstřelnou vestu a na levém předloktí měl velký obvaz. Hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Podle neoficiálních informací, které policie nepotvrdila, je obviněným primář z Domažlické nemocnice.

‚Není mu to jedno‘

Oznámení o násilném trestném činu přijali policisté v neděli večer a postupně zjistili, že jde o dokonanou vraždu a pokus o vraždu v souběhu se znásilněním. „Těch se měl dopustit čtyřicetiletý muž, který v přesně nezjištěnou dobu, nejméně od pátku 18. října do neděle 20. října, vstoupil do bytu v Plzni, který užívala poškozená osmadvacetiletá žena, s úmyslem ji usmrtit. Zraněním, které jí způsobil, pak přivodil její smrt,“ popsala čin v úterý policejní mluvčí.

Muž poté odjel do nedaleké Třemošné, kde měl v bytě domluvenou schůzku se sedmatřicetiletou ženou, kterou také napadl a znásilnil. Pak se znovu vrátil do plzeňského bytu.

Mária Svobodová ze záchranné služby v pondělí k případu uvedla, že záchranáři v Plzni zasahovali a že u muže bylo nutné zajištění vitálních funkcí a následný transport do nemocnice. U ženy lékař konstatoval smrtelné zranění.

Přidělený obhájce Turek další podrobnosti o případu neuvedl. „Asi sami víte, že to je tragédie, je to inteligentní člověk, to znamená, není to člověk, kterému by bylo všechno jedno,“ řekl o svém klientovi.

U vazebního jednání podle něj muž nevypovídal, odkázal se na svou předchozí výpověď na policii. Advokát nekomentoval, zda se obviněný ke skutku přiznal, jaké byly důvody jeho jednání a zda činu lituje. „To bude předmětem dalšího vyšetřování, je na orgánech činných v trestním řízení, pokud sdělí další informace,“ uzavřel Turek.