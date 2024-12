Policie zabránila útoku na vánoční trhy v bavorském Augsburgu. Zadržela příznivce Islámského státu

Německá policie zabránila teroristickému útoku na vánoční trhy v bavorském městě Augsburgu, uvedl s odvoláním na své zdroje web listu Die Welt. Policie potvrdila, že v Bavorsku zadržela 37letého cizince, který je podle ní příznivcem teroristické organizace Islámský stát (IS). Nepotvrdila ale informaci, že by přímo plánoval teroristický útok. Nyní je muž ve vazbě a čeká jej deportace. Berlín 10:43 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž v chatech hovořil o tom, že by na trhy mohl najet autem | Foto: Ayhan Uyanik | Zdroj: Reuters

Podle Weltu žadatel o azyl z Iráku pořizoval snímky vánočního trhu v Augsburgu a byl přitom v kontaktu s IS. Policie jej zadržela ve středu večer v ubytovně pro žadatele o azyl.

„Na 37letého muže byl vydán správním soudem v Augsburgu zatykač kvůli zajištění deportace,“ uvedla mluvčí bavorského policejního prezidia. Informace listu Die Welt o přípravě atentátu ovšem nepotvrdila. Muž, který do Německa přišel v roce 2023, je nyní ve vazbě a čeká jej deportace.

Policie podle zdrojů německého listu podezřelého zadržela poté, co fotografoval vánoční trhy. Iráčan byl už dříve v hledáčku kriminalistů kvůli příspěvkům na sociálních sítích, které schvalovaly aktivity IS. Zveřejňoval také videa poprav a sebevražedných atentátů. Podle webu Die Welt muž také v chatech hovořil o tom, že by mohl autem najet na vánoční trhy.

Agentura DPA s odkazem na své zdroje ale uvádí, že informace o konkrétních plánech na útok policie v tomto případě nemá. Německé úřady na muže upozornila zahraniční tajná služba.

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová na konci listopadu vyzvala k opatrnosti na vánočních trzích. Stupeň ohrožení terorismem je podle ní v Německu nadále vysoký, i když úřady nemají poznatky o konkrétním nebezpečí.

Letos 19. prosince uplyne osm let od teroristického útoku na vánoční trhy na berlínském náměstí Breitscheidplatz, který měl islamistický motiv a terorista při něm vjel do davu nákladním vozem. Jednou ze třinácti obětí islámského radikála z Tuniska byla Češka Naďa Čižmárová, která se stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě.