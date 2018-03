26. 2. 2016 | ČRo, Iveta Vávrová |Zprávy z domova

Za med s obsahem antibiotik by měla společnost Včelpo zaplatit rekordní pokutu 1,2 milionu korun. Dnes to potvrdila Státní veterinární správa (SVS). Používání antibiotik u včel je v Evropské unii zakázané. Do výrobků Včelpa, což je firma vlastněná Českým svazem včelařů, se látky dostaly z medu dovezeného z Ukrajiny. Veterináři chtějí zabránit tomu, aby se podobné události opakovaly, u dovozového medu proto posílí kontroly.