21. 6. 2002 |Zuzana Bančanská |Zprávy z domova

Nevíte, co podniknout o prvním letním víkendu? Poradí vám pravidelný páteční magazín Radiožurnálu. Tentokrát pro vás máme pozvánku třeba na Královské stříbření do Kutné Hory nebo na Slavnosti pětilisté růže do Českého Krumlova. Obdivovatelé koní jsou zváni do Chlumce nad Cidlinou a jeden tip máme i pro vyznavače cykloturistiky - o víkendu se totiž otevírá jedna nová cyklistická stezka.