Biatlonistky skončily ve štafetě osmé. ‚Propadla jsem velké panice,‘ lituje dvou trestných kol Charvátová

České biatlonistky Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Kristýna Otcovská skončily osmé v závodě štafet Světového poháru v Hochfilzenu. Při absenci hlavní opory Markéty Davidové je v neděli zbrzdily dvě trestná kola Charvátové. Zvítězily Němky, jež porazily o více než minutu Francouzky. Třetí dojely Švédky. Hochfilzen (Rakousko) 13:42 15. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistky skončily v Hochfilzenu po dvou trestných kolech osmé (archivní foto) | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Sedmadvacetiletá Davidová chyběla ve štafetě po takřka osmi letech a 42 předchozích startech. Naposledy nejela týmový závod v březnu 2017 v Pchjongčchangu. Čtvrtá žena průběžného pořadí Světového poháru vynechá podle sportovního ředitele Ondřeje Rybáře i příští týden podnik v Annecy.

Jislová rozjela štafetu dobře. Na obou střeleckých položkách byla bezchybná a předávala po prvním úseku na třetím místě. „Očividně mám letos trend, že když jedu s lidmi, je to dobré, a když jedu sama, tak je to špatné. Tady se to potvrdilo. Hochfilzen je ale určitě můj oblíbenec,“ řekla České televizi Jislová.

Holky dneska i bez Makuly zabojovaly a dojely si pro 8. místo. #ceskybiatlon pic.twitter.com/1WqCmv3SdC — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 15, 2024

Charvátová však čelní příčky neudržela. Při položce vleže minula první tři rány, a přestože udělala korekci mířidel, netrefila ještě jednou a jela na trestné kolo. Tomu se nevyhnula ani při střelbě vestoje. Do třetího úseku předávala Voborníkové na devátém místě se ztrátou minuty a 42 vteřin.

Davidová nejspíš nepojede závody Světového poháru ve Francii. Česká biatlonistka bojuje s bolestí zad Číst článek

„Nemyslím si, že to bylo polohou. Nepřijela jsem až tak zadýchaná. Celá položka byla dole. Ty rány tam nebyly. V ten moment jsem to nevěděla, koukala jsem kolem sebe, nevěděla jsem, co s tím dělat. Propadala jsem velké panice a naprosto jsem pohřbila skvěle rozjetou štafetu,“ uvedla Charvátová.

Voborníková odjela dobrý úsek. Po jedné opravě polepšila štafetě na šestou příčku. Finišmanka Otcovská dobíjela nakonec čtyřikrát a dokončila osmá. Češky ztratily na vítězné Němky přes tři a půl minuty.

Světový pohár v Hochfilzenu zakončí v neděli štafeta mužů od 14.15. Češi pojednou ve složení Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Michal Krčmář a Jakub Štvrtecký.