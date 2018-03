Željezničar Sarajevo

16. 7. 2013 |Jan Kaliba, David Nyč - NEPOUŽÍVAT |Fotbal

Plzeňští fotbalisté dovršili revoluci v českém fotbale přesně před dvěma lety, kdy postoupili do Ligy mistrů. Teď je jasné, že jejich narušení dlouhodobé pražské nadvlády nad českým fotbalem není pouhým výkřikem do tmy. Viktoriáni dnes domácím utkáním proti bosenskému šampionovi ze Sarajeva vstupují do kvalifikace Ligy mistrů.