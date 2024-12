Pět lidí z Kladenska obvinili policisté. Zadrželi je v podzemním bunkru při výrobě pervitinu

Kriminalisté obvinili pět lidí z Kladenska z výroby a distribuce drog, tři z nich jsou ve vazbě. Hrozí jim tresty od jednoho roku do deseti let vězení. Pro výrobu pervitinu využili i podzemní bunkr, informovala v pátek v tiskové zprávě policejní mluvčí Michaela Richterová. Kladno 22:18 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tři lidé v době zadržení v bunkru vyráběli drogy, uvedla policejní mluvčí (ilustrační foto) | Zdroj: Policie ČR

Pět zadržených ve věku od 25 do 55 let neoprávněně a opakovaně distribuovalo podle policistů pervitin mnoha odběratelům. „Mezi těmito distributory byli i dva výrobci drogy a jeden jejich pomocník, který poskytl pro výrobu pervitinu místnost,“ uvedla mluvčí.

Kriminalisté je spolu se středočeskou zásahovou jednotkou a policejní leteckou službou zadrželi ve vybudovaném venkovním podzemním bunkru nedaleko Slaného. Tři lidé přímo v době zadržení podle mluvčí vyráběli drogy.

Drogu podle kriminalistů vyráběli z pětice zadržených osob dva muži ve věku 45 a 55 let. Mladší „vařil“ v podzemním bunkru, o deset let starší muž pervitin vyráběl podle mluvčí pravidelně minimálně od podzimu 2023, a to v kotelně ve Slaném. „Dalším prostorem pro přechování chemikálií a jiných věcí sloužila garáž ve Slaném,“ doplnila Richterová.

Při domovních prohlídkách na několika místech kriminalisté zajistili veškeré věci potřebné pro výrobu drog, například tablety s obsahem efedrinu či pseudoefedrinu, mnoho různých chemikálií, plynové bomby a vařiče a podobně.