Chceme, aby domácnosti primárně řešily zateplování a až pak obnovitelné zdroje, říká k dotacím šéf úřadu

V dotačním programu Oprav dům po babičce přijalo ministerstvo životního prostředí přes 900 žádostí za zhruba 880 milionů korun. Od února měly být pro žadatele o dotace dostupné zvýhodněné úroky, které mají mít maximálně poloviční hodnotu sazby stanovené ČNB. Dostupné ale zatím nejsou. „Klíčové je, že od ledna spořitelny poskytují základní poradenství," řekl pro Český rozhlas Plus ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Rozhovor Praha 10:43 2. února 2024

Proč ještě nejsou zvýhodněné úvěry pro žadatele o dotaci z programu oprav dům po babičce dostupné?

Přípravy na spuštění zvýhodněných úvěrů intenzivně běží jak na straně fondu, tak na straně bankovních institucí včetně stavebních spořitelen.

Poslechněte si celý rozhovor s ředitelem Státního fondu životního prostředí

Klíčové je, že už od ledna spořitelny poskytují na svých pobočkách základní poradenství. Domácnosti už s nimi řeší i možnosti úvěrování, protože ty základní podmínky, co se týká délky splatnosti a maximální úrokové míry, už jsou v podstatě dány.

Teď řešíme ten technický detail v zásadě vztahu mezi námi a bankovními institucemi.

Ale platí, že nejpozději v březnu už bude možné o úvěry žádat?

Mělo by tomu tak být. Věřím, že i na straně spořitelen a bank se finalizují jednotlivé produkty. Nesmíme totiž zapomínat, že jsme v konkurenčním prostředí a opravdu je na každé bankovní instituci, s jakými podmínkami a kdy vyjde se svým produktem na trh.

Od spuštění programu Oprav dům po babičce se o dotaci přihlásilo 900 žadatelů. Neočekávali jste větší zájem?

Pokud porovnáme program Nová zelená úsporám, který běžel 21 měsíců do června loňského roku, s programem stávajícím, který běží čtyři měsíce, tak zájem ve všech opatření – od zateplení až po výměny zdrojů vytápění – je větší než v tom předchozím programu.

Velkou radost nám dělá zájem o renovace bytových domů. Pokud se vrátím k programu Oprav dům po babičce, který cílí na komplexní renovace, tak když porovnám komplexní renovace v předchozím programu a v tom stávajícím, včetně programu Oprav dům po babičce, tak ten zájem je čtyřikrát vyšší.

Což považuji za úspěch, protože tam jsme skutečně mířili, abychom zčtyřnásobili zájem o komplexní renovace.

Změn se od poloviny února dočká program Nová zelená úsporám, kam půjde dalších 10 miliard korun z modernizačního fondu. K jakým úpravám jste sáhli a co si od nich slibujete?

Úpravy se týkají především fotovoltaiky, kde míra podpory zůstává zachována na 50 procent způsobilých výdajů. Upravili jsme ale jednotkové dotace tak, aby odpovídaly reálným cenám na trhu, kdy dochází ke snížení cen například u solárních systémů.

Zůstává stejná míra podpory, to znamená až 200 000 korun. Plus eventuálně bonusy pro žadatele, kteří kombinují instalaci fotovoltaické elektrárny například se zateplením, i dílčím.

Chceme motivovat domácnosti, aby primárně zateplovaly domy a až sekundárně řešily obnovitelné zdroje. Zvýhodňujeme projekty, které zajistí ohřev vody, v případě fotovoltaiky dostanou lidé bonus 10 000 korun.

Jedno omezení, které zavádíme, to znamená omezení padesáti procent na maximální rezervovaný výkon do distribuční sítě, může vypadat jako dramatická změna, kdy omezujeme přetok do sítě.

Ale tady se jedná pouze o přetoky v exponovaných letních měsících, kdy hodně svítí slunce a de facto se tak omezení týká pouze několika hodin denně. Díky tomuto omezení, které nastavujeme plošně pro všechny, mohou distributoři uspokojit další zájemce o fotovoltaické elektrárny, což bylo naším cílem.

Vy jste nedávno znovu spustili také program Nová zelená úsporám light. Je o dotace z jejich strany, tedy ze strany rodin čerpajících přídavek na dítě, zájem?

Aktuálně za těch 14 dní máme přijato celkem 1645 žádostí a z toho domácnosti, které pobírají přídavek na dítě, tvoří 37 z nich.

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi v úvodu článku.