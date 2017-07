Na seznam nepovolených sázkových her přidalo ministerstvo financí první web

Ministerstvo financí zařadilo první web na seznam nepovolených sázkových her. Zablokovány budou internetové stránky 1xbet.com, za kterými stojí firma 1X Corp NV se sídlem na karibském ostrově Curaçao. Vyplývá to z webu ministerstva financí. Náměstek ministra financí Ondřej Závodský sdělil, že poskytovatelé internetového připojení a banky teď mají 15 dnů na to, aby zahájili blokaci stránky a blokaci plateb souvisejících s bankovním účtem firmy. Praha 16:18 26. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo financí zařadilo první web na seznam nepovolených sázkových her. Zablokovány budou internetové stránky 1xbet.com, za kterými stojí firma 1X Corp NV se sídlem na karibském ostrově Curaçao. | Foto: Reprofoto 1xbet.com | Zdroj: Repro

Podle zákona platného od začátku roku potřebují zahraniční firmy k nabízení internetových hazardních her v Česku licenci. S firmou 1X Corp NV zahájilo ministerstvo financí správní řízení v únoru, web 1xbet.com bez licence provozuje virtuální automaty a ruletu, bingo i kurzové sázky na sport. Ministerstvo firmu vyzvalo k ukončení činnosti, ale bez výsledku.

„Tato firma naprosto ignoruje české zákony, před úřady dělá mrtvého brouka. Po vyčerpání všech ostatních možností řešení nám podle zákona nezbývá nic jiného než poprvé přistoupit k zápisu na blacklist," uvedl Závodský. Pokud by společnost v budoucnu vyhověla požadavkům nového zákona, byla by podle náměstka ze seznamu nepovolených her vymazána.

Podle odhadu ministerstva financí ke konci loňského roku fungovalo 55 loterijních firem, které přes internet cílily na české hráče. Do poloviny března jich 20 samo ukončilo svou činnost. Ministerstvo financí už podle Závodského zahájilo osm správních řízení, která mohou vést k blokaci stránek. Se dvěma společnostmi ho ukončila, protože přestaly cílit na české hráče, a tím pádem již neporušovaly zákon. Firmu 1XBET nyní zapsala na černou listinu. Aktuálně tak vede pět správních řízení.

Na seznam nepovolených sázkových her je web zapsán až poté, co jeho provozovatel neuhradil pokuty uložené ministerstvem financí. Podle serveru iDNES.cz dosud ministerstvo uložilo firmám registrovaným často v zahraničí dohromady osm pokut ve výši 185 milionů korun.

Nový zákon umožňuje provozovat na internetu hry jako ruletu, poker nebo číselné loterie také tuzemským firmám. O licenci k provozování loterních her na internetu dostalo ministerstvo financí víc než 40 žádostí, některým firmám už povolení udělilo.