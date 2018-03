29. 11. 2015 |Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Když nemůžeš hlad vydržet, kousni si do jablka. Sousto pak vyplivni. Takové rady stále častěji zveřejňují některé české weby. Lékaři proti portálům, které doporučují anorexii jako životní styl, bojují už roky. Nově připravují internetovou poradnu s názvem „Healthy and free" a volají po zákoně, který by propagaci poruch příjmu potravy zakázal.