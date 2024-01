Sklizeň ovoce v Česku byla loni nejnižší za sedm let. Ubylo jablek, meruněk i broskví, přibylo jen hrušek

Sklizeň ovoce v České republice loni meziročně klesla o 26 procent na podprůměrných 121 946 tun. Byla to nejnižší úroda od roku 2017, tedy za posledních šest let. Výrazný meziroční propad o 27 procent byl u jabloní, jejichž úroda 100 604 tun byla nejnižší za posledních 12 let. Velké poklesy byly u meruněk, broskví, švestek a višní. Vyplývá to z bilance sklizně, kterou v úterý zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Praha 10:38 16. ledna 2024