Sklizeň jablek bude letos zřejmě nejnižší za posledních šest let. Z českého jablka se stává vzácnost

Dlouhé horké léto a teplý začátek podzimu nemusí automaticky znamenat dobrou úrodu ovoce. Například pěstitelé jablek letos na řadě míst sklízí sotva polovinu toho, co v loňském roce. V ovocných sadech totiž není co sklízet a v moštárnách není co lisovat. Hradec Králové 20:18 17. října 2023

Z běžného českého jablka se stává minimálně do příští sklizně vcelku vzácnost (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zemědělské družstvo v Libčanech na Královéhradecku spustilo každoroční samosběr jablek. Podle tamních pěstitelů je ale letošní ročník slabý, protože většinu jablek aktuálně sbírané odrůdy Idared v létě poničilo krupobití. Poškozená jablka sebraná ze stromů se dají jíst i skladovat, ale nevydrží tak dlouho. Za normálních podmínek je možné jablka této odrůdy doma uchovávat i několik měsíců.

Ne příliš úspěšnou sezónu má za sebou také Zahrádkářský svaz v Albrechticích nad Orlicí na Rychnovsku. Jeho pracovníci zahájili na konci září moštování jablek a byli připraveni na víkendový provoz až do konce října. Prodej ale ukončili už po prvním víkendu, protože o lisovanou šťávu nebyl zájem. Za víkend přijeli pouze dva zákazníci.

Podle zástupců zahrádkářského svazu je důvodem nedostatek ovoce. Lidé zkrátka nemají tolik jablek, aby je nechali moštovat.

A platí to i pro další regiony. Nižší úrodu jablek oproti předchozímu roku mají také zahrádkáři na Vysočině. Podle předsedy Českého zahrádkářského svazu v Telči Ladislava Dufka je situace nejhorší na Třebíčsku a Jihlavsku. „Opylení bylo horší, červen a červenec navíc byly prakticky bez srážek. A potom, protože byl hodně suchý rok, tak se velmi přemnožili škůdci.“

A dalo by se takto pokračovat i po dalších regionech. Letošní sklizeň jablek bude tak nejspíš nejnižší za posledních šest let. Slabou sezonu zaznamenali sadaři na Kolínsku a Kutnohorsku. Například v sadech v Bílém Podolí nedaleko Čáslavi je úroda oproti loňskému roku poloviční. V Hostětíně na Moravě sváží zase do moštárny jablka z okolních oblastí, protože v těch místních se ovoce urodilo také velmi málo.

Počasí, které nám připadalo dobré, nebylo pro jablka to správné. Úrodu ovlivnilo i vyčerpání některých odrůd po loňské sklizni. A k tomu se přidal i celkový úbytek plodících jabloní.

„Významný vliv také mělo dramatické snížení ploch sadů, kdy za jedinou zimu ovocnáři zlikvidovali bez náhrady 11 procent ploch jabloní. Kde tedy již letos rostou jiné plodiny, zejména obilí a řepka,“ připomíná předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Závěrečný součet po letošní sklizni je tedy takový, že z běžného českého jablka se stává minimálně do příští sklizně vcelku vzácnost.