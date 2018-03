19. 7. 2015 | ČTK |Ekonomika

Na dani z přidané hodnoty vybral stát v pololetí necelých 149 miliard korun. V meziročním srovnání je to pokles o 7,5 miliardy korun. Méně vybral i na spotřebních daních, a to zhruba 70 miliard korun. To je v meziročním srovnání pokles o 2,8 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo financí.