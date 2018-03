2. 8. 2014 | kap, Viktor Daněk |Zprávy ze světa

Rusko s platností od pátku zakázalo dovoz většiny druhů ovoce a zeleniny z Polska. Oficiálně to zdůvodňuje porušením hygienických norem. Podle Varšavy jde ale o odvetu za nedávné rozšíření protiruských sankcí. Právě Polsko tvrdou odpověď na situaci na Ukrajině hlasitě podporovalo. Jenže ovocnáři teď nevědí, co si počít s přebytky ovoce a zeleniny, které do Ruska nemohou prodat. Poláky proto vyzývají: ‚Jez jablka, naštveš Putina‘.