Slovensko i Maďarsko mají stále výpadek ropy, v Česku jsou dodávky stabilní

Český ropovod Družba ani rafinérie zatím nemají krácené žádné dodávky ropy. Společnosti to uvedly v reakci na výpadek tranzitu ruské ropy od společnosti Lukoil na Slovensko a do Maďarska přes území Ukrajiny, který stále nebyl obnoven. Praha/Moskva/Brusel/Budapešť 17:20 23. července 2024

Agentura Reuters uvedla, že Ukrajina v červnu jednostranně rozhodla o zákazu tranzitu ropy od Lukoilu přes své území, když si firmu přidala na svůj sankční seznam. Bratislava a Budapešť pak tento měsíc oznámily, že ropu od Lukoilu ropovodem Družba přes Ukrajinu přestaly dostávat.

Česko s dovozem ropy problém nemá. Podle majitele české části Družby, státní firmy Mero, jsou dodávky zatím stabilní. „Pokračují podle standardního plánu. Souběžně probíhá přeprava ropy západní cestou ropovody IKL a TAL z italského Terstu. Zásobování obou rafinerií na českém území funguje bez omezení,” uvedla tajemnice firmy Barbora Putzová.

Pokud by k výpadkům přeci jen došlo, jsou podle ní k dispozici strategické nouzové zásoby ropy a ropných produktů, které zajistí chod státu na 90 dní. V zásobách má stát prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv právě ruskou ropu.

Majitelem dvou tuzemských rafinérií v Litvínově a v Kralupech je společnost Orlen Unipetrol. Její vlastník, polský koncern Orlen, ropu pro Česko také objednává a nakupuje. Mezi jeho dodavateli ale podle informací Českého rozhlasu není Lukoil, na který Ukrajina uvalila sankce.

‚Dodávky pro Česko zajištěny‘

Orlen Unipetrol potvrdil, že se zásobováním ropou nemá problém. „Dodávky ropy z různých regionů Evropy, Asie, Afriky a Ameriky máme zajištěny v dostatečném množství a od jiných dodavatelů, a tím pádem je kontinuita výroby pohonných hmot v obou našich rafinériích i jejich následná distribuce na český trh zajištěna,“ uvedla mluvčí rafinérské sekce Orlen Unipetrolu Lada Gadas.

Ruskou ropu doposud zpracovává jen rafinérie v Litvínově. Podle Gadas je ale i ta technologicky připravena na přechod na alternativní ropné směsi. K tomu dojde poté, co státní Mero dokončí projekt navýšení kapacity západního ropovodu TAL. To bude ale až v první polovině příštího roku.

Druhá rafinérie v Kralupech nad Vltavou zpracovává výhradně neruské směsi ropy.

Maďarsko a Slovensko v pondělí vyzvaly Evropskou komisi (EK), aby se rozhodnutím Ukrajiny zastavit tranzit ropy od ruské společnosti Lukoil začala zabývat. Kyjev podle slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára porušil asociační dohodu uzavřenou mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Podle šéfa maďarské diplomacie Pétera Szijjárta má EK od pondělí tři dny na to, aby konala, pak se Budapešť a Bratislava obrátí na mezinárodní soud, který si samy zvolí.

Ficova kritika

Slovenský premiér Robert Fico také o víkendu telefonoval svému ukrajinskému protějšku Denysi Šmyhalovi a krok Kyjeva kritizoval. „Slovensko nemíní být rukojmím ukrajinsko-ruských vztahů,“ uvedl Fico podle slovenského úřadu vlády.

Rozhodnutí Ukrajiny podle Fica znamená, že bratislavská rafinerie Slovnaft, která patří maďarské petrochemické skupině MOL, bude dostávat o 40 procent méně ropy, než kolik jí potřebuje.

Maďarsko dostává od Lukoilu ročně dva miliony tun ropy, což je asi třetina celkového dovozu ropy, uvedl ministr Szijjártó. „Včera (v neděli) jsem hovořil s ukrajinským ministrem zahraničí. Řekl mi, že oni umožňují tranzit veškeré ropy, to ale není pravda,“ řekl v pondělí novinářům v Bruselu Szijjártó.

Evropská komise potvrdila, že společný dopis ministrů zahraničí Slovenska a Maďarska obdržela v pondělí a že jeho obsah nyní studuje, než přijme nějaké rozhodnutí. „V současné době jsme nezaznamenali okamžitý dopad na bezpečnost dodávek ropy do EU. Jako obvykle monitorujeme situaci a jsme v úzkém kontaktu s maďarskými a slovenskými úřady. Komise je připravena podpořit členské státy v nalezení řešení společně s Ukrajinou. Jsme v kontaktu rovněž s Kyjevem,“ řekl v úterý na briefingu Evropské komise mluvčí komise Olof Gill.

Maďarsko očekává, že komise Ukrajinu přinutí, aby tranzit ropy od Lukoilu umožnila. Ministr Szijjártó v maďarské televizi ATV v úterý řekl, že dokud se záležitost nevyřeší, Budapešť hodlá i nadále blokovat vyplacení tranše z Evropského mírového nástroje (EPF). Z něj Unie platí podporu Ukrajině.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí na žádost agentury Reuters o komentář v pondělí bezprostředně nereagovalo, ačkoliv šéf ukrajinské energetické společnosti Naftogaz výpadek ropy od Lukoilu přiznal. „Objemy přepravované ropy jsou v červenci stejné jako v předchozích obdobích. Není zde žádná ropa od Lukoilu, ale objemy jsou stejné,“ tvrdil generální ředitel Naftogazu Oleksij Černyšov.

Zavedení ‚skutečných sankcí‘

Česká televize na svém webu uvedla, že ukrajinská expertka na energetickou bezpečnost z think-tanku DiXi Group Olena Lapenková řekla serveru Politico, že Kyjev chystá sankce i proti dalším společnostem obchodujícím s ruskou naftou.

„Čekali jsme více než dva roky, než EU, G7, zavedou skutečné sankce proti ruské (ropě),“ zdůraznila v komentáři pro server Politico ukrajinská poslankyně Inna Sovsunová z opoziční proevropské strany Holos (Hlas), která zasedá ve výboru pro energetiku. Ropovod podle ní stále přepravuje 200 tisíc barelů ropy denně.

Politička poukázala na fakt, že Moskva loni vydělala vývozem „černého zlata“ 180 miliard dolarů (asi 4,2 bilionu korun). „Je vlastně absurdní dovolit jim vydělávat peníze přepravou ropy přes ukrajinské území, pokud jsou poté použity k tomu, že nás zabíjejí,“ poznamenala Sovsunová.

Cílem zastavení tranzitu ropy je podle ní i tlak na Maďarsko, aby změnilo postoj vůči dodávkám zbraní na Ukrajinu a vstupu Ukrajiny do Evropské unie.

Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak řekl, že Moskva se snaží zajistit, aby ruská ropa dál přes Ukrajinu proudila. K přerušení dodávek se blíže nechtěl vyjadřovat.

Jižní větev ropovodu Družba

Dodávky Lukoilu přes jižní větev ropovodu Družba představují asi 50 procent jeho objemu. Rafinerie MOL na Slovensku a v Maďarsku jsou na dodávkách ropy od Lukoilu zcela závislé. Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu pak do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Touto cestou vyvážejí ropu i další ruské firmy, kterým Ukrajina tranzit suroviny umožňuje.

Druhým největším dodavatelem jižní větve Družby je ruská společnost Tatněfť, která také dodává ropu maďarské firmě MOL. Zbytek ropy touto trasou dodávají firmy Gazprom Něfť, Russněfť a několik menších nezávislých producentů. Maďarsko může alternativně dovážet ropu z chorvatského přístavu Omišalj ropovodem Adria, ale Slovensko může ropu získávat jen přes Maďarsko.

Od dubna se dovoz ropy přes Omišalj pohyboval kolem 500 000 tun každý měsíc, včetně ropy z Iráku, Ázerbájdžánu a oblastí u Kaspického moře. Rusko pokračuje v dodávkách zemního plynu a ropy do Maďarska a na Slovensko přes Ukrajinu navzdory sankcím, které vůči Rusku za jeho vojenskou invazi na Ukrajinu zavedla Evropská unie.

Maďarsko, Slovensko a Česká republika jako vnitrozemské státy dostaly ze sankcí na ruskou ropu výjimku, aby měly čas zajistit si dodávky jinak. Slovensko a Maďarsko přitom dodávají energetické suroviny i na Ukrajinu. Maďarský ministr Szijjártó řekl, že jeho země v červnu Ukrajině pokryla 42 procent dovozu elektřiny.