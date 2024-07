STEM: Současný systém penzí neumožňuje prožít důstojné stáří, soudí většina Čechů

Doba oddlužení se od srpna zkrátí z nynějších pěti let na tři roky. Novelu podepsal prezident Pavel

Tři roky bude podle vládní novely trvalo první oddlužení konkrétního dlužníka. Do stejného procesu by pak nesměl vstoupit ve lhůtě 12 let místo nynějších deseti let.