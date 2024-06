Asociální a nerealistický návrh, nebo nutná změna systému? Devět ekonomů hodnotí penzijní reformu

A. Určitě myslím, že důchodová reforma potřebuje některé technické úpravy. Zejména tu, kterou navrhovala demografická společnost. To, jak je navržené prodlužování věku odchodu do důchodu, není spravedlivé ani rozumné. Ve chvíli, kdy by došlo k nějaké přírodní katastrofě, třeba opravdu ničivým záplavám nebo pandemii, tak lidé, kteří přežijí, budou potom několik let nespravedlivě zvýhodněni. To samozřejmě není cílem. Já se zcela přikláním k tomu, že by měl být růst věku odchodu do důchodu lineární. Bude to taky předvídatelné. Domnívám se, že jeden měsíc pro jeden ročník pravděpodobně stačí podle všech modelů, které ministerstvo práce a sociálních věcí vyprodukovalo anebo které nám dávají demografické prognózy. Ale s touto jednou technickou výhradou si myslím, že jinak je navržená důchodová reforma v současném stavu demografické struktury obyvatel, veřejných financí a také politického rozdělení maximem možného.

B. Stabilizuje veřejné finance a to je hlavní cíl. Největší část stabilizace dělá parametr, který je nejméně bolestný pro celou společnost. A to je to mírné navyšování věku odchodu do důchodu. Jeden měsíc pro ročník je poměrně nevýrazná charakteristika. Ti, kteří jsou narození třeba v 1970, by do důchodu šli o měsíc dříve než ti, kteří jsou narození 1971. Věk odchodu do důchodu se české společnosti zvyšuje neustále od roku 1996 včetně a nikdy to nezpůsobilo žádné společenské třenice nebo nesoulad. Čili zvyšoval by se i od roku 2031 dál. To je parametr, který nebrzdí ekonomický růst a v zásadě nemá žádné vedlejší účinky. Stejný efekt jako mírný růst věku do důchodu by přineslo dramatické zvýšení daní, ale to by brzdilo vývoj ekonomiky a zvyšování životní úrovně. Způsob úpravy parametru, který je navržen v důchodové reformě s tou technickou výhradou, kterou jsem řekla na začátku, je nejméně bolestivý. Úvahy o tom, že teď zavedeme druhý pilíř, jsou skutečně nerealistické. V současném stavu struktury obyvatel už je na to bohužel pozdě.

C. Já v tom nevidím velká negativa, ale tu technickou výhradu, bych tedy opravdu doporučovala změnit.