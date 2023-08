Pokud sledujete rozjíždějící se americké prezidentské primárky, mohlo vás v nedávné době překvapit pár titulků. „Christie předstihl v New Hampshire DeSantise,“ hlásal například jeden z nich. Ron DeSantis je floridský guvernér, který je nejjasnějším rivalem Donalda Trumpa v boji o nominaci. Chris Christie je bývalý guvernér New Jersey, který se z pole uchazečů o republikánskou nominaci proti Trumpovi nejostřeji vymezuje. Komentář Washington 6:24 23. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký prezident Donald Trump | Zdroj: Profimedia

A New Hampshire je jeden z prvních klíčových primárkových států. Mohli byste tak mít pocit, že Trump má problémy.

Matěj Schneider: Trumpovým rivalům teče do bot. Soudy jim v primárkách už moc nepomohou

Kdybyste se ale podívali přímo na průzkum, který podobné titulky vygeneroval, zjistili byste, že jsou trochu zavádějící. Ano, Christie skutečně předstihl DeSantise, ale jeden má dle průzkumu podporu devíti procent dotázaných, druhý osmi.

A Donald Trump? Ten se nad nimi tyčí s podporou 49 procent dotázaných.

V jiné rovině samozřejmě Trump problémy má. Jenom od začátku srpna mu přibyly na krku dvě závažné žaloby. Celkově tak už čelí čtyřem. Ale do politické roviny v republikánských primárkách se tyto problémy nepropisují, ba naopak.

Trumpův chaos

Doteď mohli jeho primárkoví rivalové doufat, že po letošní úvodní, relativně slabé žalobě, se možná voliči zaleknou u těch pozdějších. To se nestalo a teď už žádné velké očekávané žaloby nezbývají. A mezi republikánským elektorátem mu přibývající žaloby neškodí. Naopak v některých chvílích mu zjevně dokonce pomáhají.

Není pak divu, že se Trump svým stranickým oponentům vysmívá. Na konci srpna má proběhnout první televizní debata republikánských kandidátů. Trump se jí ovšem účastnit nechce.

„Jen ať debatují, ať vím, koho si třeba budu moct vybrat jako viceprezidenta!“ vtipkoval Trump na své sociální síti TruthSocial.

Do začátku samotného hlasování v primárkách zbývá ještě mnoho času: ty první v Iowě jsou 15. ledna. Samozřejmě se toho může stát ještě mnoho. Nicméně hlavní sázkou Trumpových oponentů bylo, že voličům nebude stát za to chaos, který si s sebou bývalý prezident nese na zádech od minulých prezidentských voleb.

Soudní spory sice s Trumpovou budoucností mohou zamávat, ale do primárek to nestihnou: většina ze soudních procesů se ani pořádně nerozjede do března příštího roku, kdy už bude muset být v primárkách jasno.

Stačí letmý pohled na zmíněný průzkum z New Hampshire, aby bylo jasno, že do bot naopak teče Trumpovým oponentům. I když byste sečetli procenta všech ostatních kandidátů i nerozhodnuté voliče, poráží tento „kolektivní Antitrump“ bývalého prezidenta jen o dva procentní body. A scénář, že by všechny tyto voliče za sebou sjednotil jediný kandidát, je velmi nerealistický.

Republikány tak dost možná čeká podobný scénář, jaký proběhl při minulých volbách u demokratů: mnoho voličů se chtělo vyhnout stárnoucímu centristovi Bidenovi, ale nakonec to nestačilo. Podobně jako minule se vše ukáže v primárkově nejzásadnějším březnu.

Autor působí na serveru voxpot.cz