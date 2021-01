Růžové i černé předpovědi pro ruský rok 2021

Začněme poselstvím zřejmě nejsledovanějším, a to byla televizní zdravice k národu, již o novoroční půlnoci pronesl prezident Vladimir Putin. Ten připomněl, jakými zkouškami museli loni Rusové projít, a na mysli měl samozřejmě především koronavirovou pandemii.

O to důležitější je podle něj zachování celonárodní svornosti, která opravňuje k jistotě, že také v Rusku se podaří obnovit normální život a úspěšně řešit nové úkoly, které před zemí vyvstaly. A tak dále a tak podobně, v duchu sloganu „naše země vzkvétá“, který se po nástupu do prezidentského úřadu tolik nezamlouval Václavu Havlovi.

Šílená tiskárna jménem Státní duma

Drtivá většina ohlasů na loňský rok v Rusku je ovšem kritických až velmi kritických. Třeba historik Ivan Kurilla reaguje na četné čtenářské ohlasy a upozorňuje, že řada těch, kteří mu loni psali, je přesvědčena, že rok 2020 byl rokem definitivního vzniku diktatury v zemi.

Kurilla k tomu s jistými pochybami uvádí: „Žádný režim se v diktaturu nemění jen proto, že si to takříkajíc může dovolit. Mnohem snazší a pohodlnější je udržovat zdání demokracie a masové podpory. Z čehož plyne, že přechod k otevřeným represím signalizuje přímo kritickou slabost režimu. Což samozřejmě nesnižuje, ale naopak zvyšuje nebezpečí pro občany.“

Ještě příkřeji ruské dění minulého roku hodnotí známý ruský opoziční politik Grigorij Javlinskij. Ten v nedávném velkém rozhovoru pro Rádio Svoboda upozorňuje, že rozhodujícím ruským milníkem roku 2020 je 1. červenec, tedy den hlasování o ústavních změnách.

Podle Javlinského tu ani zdaleka nešlo jen o anulování Putinových předchozích čtyř prezidentských období, jak zpočátku mnozí tvrdili. Politik tu vidí něco docela jiného, totiž „konec epochy postsovětské modernizace a nastolení režimu ničím neomezené osobní moci“ – a jak se zatím zdá, dost to na to vypadá.

Podobné postoje zastává i známý ruský politický komentátor Ivan Preobraženskij, který se podobně jako četní jeho kolegové vrací ke konci loňského roku a připomíná „šílenou tiskárnu jménem Státní duma“, která v druhé polovině prosince vychrlila řadu vyloženě represivních zákonů.

Komentátor k tomu říká: „Pokud si někdo myslí, že je to jen předvolební utahování šroubů, mýlí se. Po říjnových volbách do Dumy žádné uvolnění nepřijde. Rok 2021 se v dějinách země stane velkým skokem směrem k tvrdé diktatuře. Očekávat nějaké tání nemá smysl – to je možné jedině v případě změny mocenské garnitury.“

Inu, pokud má pan Preobraženskij pravdu, je vskutku na co se těšit.

Autor je komentátor Českého rozhlasu