8. 9. 2015 |Eliška Malínská |Zprávy z domova

Část vlády připouští, že by se do budoucna mohly změnit některé podmínky pro uprchlíky, a to hlavně ty pracovní. Zatím dostávají migranti v přijímacích střediscích kapesné 30 korun na den. Zjistily to Lidové noviny. V takovém středisku ale můžou běženci zůstat maximálně dva týdny.