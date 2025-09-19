Ukrajina přichází o mladé, a to nejen ve válce
Zhruba každý čtvrtý mladý Ukrajinec chce po dokončení školy odejít do zahraničí. V městských oblastech má takový úmysl 31 procent studentů. Optimisticky vidí budoucnost své vlasti 52 procent mladých. Vyplývá to z nedávného průzkumu ukrajinské společnosti Vox Populi.
V současné době na vysokých školách a univerzitách především v sousedních zemích studuje na 115 tisíc mladých lidí z Ukrajiny.
V mnoha vzdělávacích zařízeních přitom právě ukrajinští studenti tvoří většinu zahraničních posluchačů. Domácí i zahraniční znalci této problematiky jsou přitom přesvědčeni, že ukrajinská studentská migrace v nejbližších několika letech – zejména pokud budou i nadále válečná –, ještě dál poroste.
Studentská migrace je v Evropě naprosto běžný zjev a na Ukrajině se až do roku 2014 vyvíjela víceméně podobně jako jinde. Jakmile ale začala ruská agrese v podobě anexe Krymu a zpočátku separatistická válka v Donbasu, tempo studentské migrace neustále roste.
Tím se samozřejmě prohlubuje i demografická krize – o to závažnější, že se v zásadě jedná o mladé Ukrajince, narozené v první dekádě 21. století, kdy byla s ohledem na špatnou ekonomickou situaci mladé nezávislé Ukrajiny extrémně nízká porodnost.
Za hranice je ženou rodiče
Zajímavé je, že iniciátory studentské emigrace obvykle nejsou sami mladí lidé, ale jejich rodiče.
Skoro polovina ukrajinských občanů této věkové kategorie vidí svou budoucnost doma, zatím téměř dvě třetiny jejich rodičů – i s vědomím, že děti mohou odejít z domova i z vlasti navždy a že i psychicky pro ně odloučení od rodiny a náhlé přesazení do zcela nového prostředí může být značnou psychickou zátěží –, bývají přímo iniciátory odjezdu svých dětí za hranice.
Hlavní důvod je přitom jasný: Válka je pro mladou generaci velkým nebezpečím, protože jim nehrozí jen ruské bombardování a nálety, ale zejména chlapci mohou snadno padnout na frontě. Podle jiné statistiky však pro ukrajinskou omladinu stojí strach ze smrti až na úplně posledním místě.
A jak je to s tou iniciací studentské a obecně mladé ukrajinské migrace, vysvětlil zcela srozumitelně ukrajinskému vysílání BBC Dmytro, který sám se na Západ vystěhoval z Donbasu.
„Dospělí, často prarodiče, pamatující velkou vlasteneckou válku, chtějí pro své děti hlavně bezpečí. A je jedno, že se potomek ocitne v jiné zemi, vlastně tam ani studovat nemusí – hlavní je, že mu nebude hrozit smrt.“
Rodičům je zkrátka štěstí vlastních potomků bližší než cosi jako vlastenecká povinnost, a popravdě řečeno se jim není co divit.
Autor je komentátor Českého rozhlasu
