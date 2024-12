Skončili televizní Zrádci. ‚Vítězka si to zaslouží, lež o dědečkovi ale pro mě byla moc,‘ říká finalistka

Finále první řady televizní soutěže Zrádci v neděli unikátním způsobem vyprodalo kinosály po celé republice. Televize Prima se rozhodla do vybraných kin nasadit simultánně s televizní premiérou. Vítězkou se stala šestadvacetiletá streamerka Nicole Šáchová, která od začátku plnila roli zrádkyně. „Vyhrál hráč, který hrál nejlíp,“ hodnotí výsledek finalistka Sarah Horáková v pořadu Slejvák na Radiu Wave. Slejvák Praha 20:39 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva vítězka Zrádců Nicole Šáchová a finalistka Sarah Horáková | Foto: Pavel Gwuzd | Zdroj: Česká editoriální fotografie / Profimedia

Původem nizozemská soutěž založená na pravidlech dětské hry Městečko Palermo a jí podobných obměnách se postupně stala jednou z českých popkulturních událostí podzimu. Čtyřiadvacet soutěžících se na začátku rozdělilo na věrné a několik zrádců, kteří každou noc někoho „zavraždili“ a poslali domů.

Po sérii kulatých stolů, při kterých hráči svými hlasy vyřazovali ostatní s cílem zrádce odhalit, ve hře zbyla pětice finalistů. Jednou z nich je i jednadvacetiletá Sarah Horáková. „Sledování Zrádců bylo náročné. Musím říct, že mě to propleskalo,“ popisuje v rozhovoru.

Jedním z klíčových okamžiků se stal moment, kdy vítězka Šáchová před ostatními přísahala na smrt svého zesnulého dědečka, aby je přesvědčila, že není zrádkyní. „Věřila jsem jí. Tohle pro mě byla obrovská zeď, přes kterou jsem nemohla jít,“ vysvětluje Horáková.

„Zpětně si říkám, proč jsem jí věřila, vždyť je to hra o lhaní. Člověk si samozřejmě všechno uvědomí, ale nesmí být naštvaný na Nicole, ale odpustit sám sobě, jak byl zaslepený a nechal si nasadit šátek kolem očí,“ říká.

Po natáčení, které proběhlo v dubnu, Horáková kontaktovala i účastníky zahraničních verzí. Do začátku září, než byli oznámeni soutěžící, totiž o účasti nemohla mluvit. Zajímalo ji, jaké měli oni mezi sebou po soutěži vztahy.

„Nevěděla jsem, jak se k Nicole zachovat. Bylo to hodně čerstvé a nebyl jsem si jistá, jestli mám právo na ni být naštvaná,“ říká Horáková. „Spojila jsem se proto s Aaronem (vítězem 1. řady britské verze – pozn. red.) jen abych zjistila, že jejich zkušenost byla hodně podobná. Možná že my v Česku jsme na tom ještě pořád líp, tam mezi sebou pořád mají nějakou zášť.“

Podle ní ale Šáchová vyhrála naprosto zaslouženě. „Nasadila hodně vysokou laťku a hodně štěstí všem do další série, aby to trumfli. Teď už jsem spokojená s tím, jak to dopadlo. Za mě vyhrál ten nejlepší hráč,“ uzavírá Horáková.

Co by zpětně ve hře udělala jinak? Kdo z hráčů jí přirostl k srdci a v kom se naopak lidsky zmýlila? Poslechněte si celý rozhovor se Sarah Horákovou v pořadu Slejvák na Radiu Wave.