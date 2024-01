Olympiáda bez trenéra? Železný přestane koučovat Ogrodníkovou, připravovat se bude jen s konzultanty

Oštěpařka Nikola Ogrodníková na minulých olympijských hrách v Tokiu na finále nedosáhla. Letos v Paříži to třiatřicetiletá česká reprezentantka zkusí znovu, ale tentokrát nenastoupí pod trenérem Janem Železným. „Na házení určitě oslovím trenéry, nejenom české. Nevidím v tom žádný problém, když se mi sem tam někdo podívá jinýma očima na mou techniku,“ vysvětluje pro Radiožurnál Sport. Praha/Paříž 14:18 18. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpařka Ogrodníková pojede na olympiádu bez trenéra | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Na svou druhou olympiádu pojedu s tím, že si budu trenérem sama. Na tu první mě vedl pan trenér Železný, akorát letos jsme se domluvili, že tu spolupráci rozvážeme,“ uvedla Ogrodníková. S trojnásobným olympijským vítězem a světovým rekordmanem se loučí zhruba po 3,5 letech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Oštěpařka Nikola Ogrodníková pojede na olympijské hry do Paříže bez trenéra. S trojnásobným olympijským vítězem a světovým rekordmanem Janem Železným končí spolupráci po 3,5 letech.

Bez trenéra to jde, o tom je rodačka s Ostravy přesvědčená. Jen to podle ní není pro každého: „Člověk to musí mít v hlavě nastavené trochu jinak. Musí vědět, co chce, a musí být pečlivý a svědomitý. Vím, že si teď mohu hrát s myšlenkou, že tím, co jsem vnímala před tím, tak si teď můžu dovolit udělat tak, jak bych potřebovala pro své tělo.“

Ogrodníková má stříbro z mistrovství Evropy v roce 2018 v Berlíně a loni zopakovala stejný výsledek i na Evropských hrách v Chořově. I tak ale samozřejmě nebude na přípravu úplně sama.

„Mám konzultanty, se kterými se domlouvám na tréninku v posilovně. Na technické prvky, na házení, určitě oslovím trenéry, nejenom české, ale i zahraniční. Nevidím v tom žádný problém, když se mi sem tam někdo podívá jinýma očima na techniku,“ vysvětluje.

Oštěpařka Ogrodníková na mistrovství světa neprošla z kvalifikace, vypadly i Tabačková s Gillarovou Číst článek

Právě oštěpařskou techniku bude jako už tradičně pilovat na soustředění v Jihoafrické republice, kam odlétá na začátku února. Byť to bude přesun ze zimy do tepla, rozhodně to nebude dovolená: „Ono to vždycky na instagramu vypadá hrozně hezky, protože všichni tady mrznou a my se tam opalujeme,“ popisuje.

Realita je ale trochu jiná. „Ono totiž není moc prostoru natáčet videa z tréninku, trenér to neměl moc rád. Na sociálních sítích to ale bylo trochu třeba, protože jsem si všimla, že na nich bylo hodně kritiky, že trávíme čas jenom u bazénu a na kávičkách,“ dodává Ogrodníková.

V Jihoafrické republice se bude Ogrodníková snažit připravit tak, aby v Paříži na olympijských hrách dosáhla svého cíle. Stejného, který měla už v Tokiu: „Dostat se do finále, to je (cílem) na všech akcích. Já vím, že na to finále pořád mám.“