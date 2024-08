Nesmíme je pustit do ofenzivních manévrů, plánuje trenér Slavie Trpišovský před duelem s Lille

Fotbalisté Slavie zahájí boj o účast v hlavní fázi Ligy mistrů, kterou si zahráli naposledy před pěti lety. Ve Valenciennes se utkají s Lille. Proti čtvrtému týmu uplynulé sezony francouzské nejvyšší soutěže se pokusí vybojovat co nejlepší výsledek do domácí odvety. Valenciennes (Francie) 9:47 20. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Holeš | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Abyste byli úspěšní, tak potřebujete po celou dobu těch dvou utkání být kvalitní,“ trenér Slavie Jindřich Trpišovský si je vědomý kvalit Lille, které jako jediný tým dokázalo v posledních sedmi sezónách sesadit PSG z francouzského ligového trůnu.

Aby si slávisté odvezli z Valenciennes do Prahy nadějné dílčí skóre do domácí odvety, musí podle Trpišovského podat ten nejlepší výkon.

„Který by pak případně vedl k úspěšnému výsledku. Nesmíme Lille pustit do ofenzivních manévrů, ve kterých jsou velmi silní a k tomu potřebujeme dobrý výkon a udělat dobrý krok, abychom měli příští týden měli výchozí pozici, která by pro nás byla příznivá,“ dodává kouč Slavie Praha.

Natěšený kapitán

Slova trenéra Trpišovského potvrzuje i Tomáš Holeš, který by měl měl vést slávistický tým proti Lille s kapitánskou páskou.

„Je to první zápas a je potřeba podat výborný výkon, abychom si do odvety odvezli příznivý výsledek, kde budeme mít domácí prostředí a to bude naše výhoda.“

Zkušený reprezentační obránce ještě neví, jaké to je, zahrát si hlavní fázi Ligy mistrů. V roce 2019 se dostal jen na lavičku v domácích utkáních proti Dortmundu a Barceloně. A tak se Holeš nemůže dočkat večerního výkopu.

„Je to krásné, něco speciálního. Hrozně se těším na tu znělku a na samotný zápas.“

Ten začne ve Vallencienes v 21 hodin a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.