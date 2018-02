Mnoha lidem se Ester Ledecká zapsala do paměti jako dcera muzikanta Janka Ledeckého. Nyní už je pojmem sama o sobě. Obojživelná sportovkyně zvládá závody na snowboardu i na lyžích. První klání vyhrála už v pěti letech. Sedmnáct let poté senzačně zvítězila v olympijském super-G závodě a má šanci na zlatý double. O to unikátnější, že by šlo o jiné disciplíny.