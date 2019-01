Káva v ohrožení. Kvůli kácení lesů a změnám klimatu hrozí vyhynutí víc než třem pětinám druhů

Na světě roste přes 120 druhů kávy a třem pětinám z nich hrozí vyhynutí, varují vědci. Na pití se sice ve velkém měřítku pěstují jen dva z nich - arabica a robusta -, i pro ně jsou ale klesající počty divoce rostoucích příbuzných špatnou zprávou. Praha 21:09 19. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro spoustu zemí je káva hlavním vývozním artiklem. Ilustrační foto | Foto: Foundry/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Hrozba, že mlýnky a kávovary umlknou, není bezprostřední. Podle vědců je ale potřeba začít už teď pracovat na ochraně divoce rostoucích druhů kávy, aby lidstvo v budoucnosti nečekalo nepříjemné překvapení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kvůli kácení lesů a změnám klimatu hrozí vyhynutí víc než třem pětinám druhů kávy.

„Pokud nezačneme ty druhy chránit, v budoucnu to výrazně omezí naše možnosti. Nechceme se dostat do situace, kdy budeme potřebovat nějaký divoce rostoucí druh, nebo část jeho genů, a zjistíme, že už vyhynul,“ vysvětluje vedoucí oddělení pro výzkum kávy v britské Královské botanické zahradě Aaron Davis, proč je zachování divokých druhů důležité.

Jeho tým ve své studii varuje, že kvůli měnícímu se klimatu bude lidstvo potřebovat nové odrůdy zřejmě už brzy.

„Odrůdy, které pěstujeme, rostou ve velmi jasně ohraničených přírodních podmínkách. To znamená, že když teploty stoupnou a ubyde srážek, oblasti, kde je možné kávu pěstovat, se scvrknou.“

To samé přitom platí i pro divoké druhy.

V ohrožení se brzy může octnout i divoce rostoucí arabica, která je stále základem odrůd, které se pěstují na plantážích.

Davisův tým aplikoval klimatické modely a došel k závěru, že za 70 let zmizí v Etiopii 50 až 80 procent rostlin, což by řadilo arabicu na seznam ohrožených druhů.

Jak ale ukázal terénní výzkum, divoké druhy kávy čelí i bezprostřednější hrozbě, než je měnící se klima. „Akutní hrozbou pro kávu je kácení lesů, protože tam většina druhů roste,“ řekl Aaron Davis Radiožurnálu.

Zničující nákaza houbou

Dalším důvodem, proč zachovávat co nejširší kávový genofond, jsou škůdci a nemoci, které se mohou objevit nebo začít šířit.

Příkladem může být Rez Kávová - houba, která se šíří po celém světě a způsobuje, že rostliny ztrácejí listy a hynou. Ani vyšlechtěné odolné odrůdy vůči ní nejsou v úplném bezpečí a zcela spolehlivá léčba neexistuje.

Nákaza přitom může zdecimovat celé oblasti a kvůli měnícímu se klimatu se šíří i do míst, kde předtím nebyla a kde na ní farmáři nejsou připravení.

„Najednou se mění teploty a spory Rzi se šíří do vyšších nadmořských výšek. I daleko menší výskyt onemocnění tam může farmáře připravit o všechno, protože jejich odrůdy jsou velmi náchylné,“ říká Timothy Schilling z organizace World Coffee Research.

A naráží i na to, že nejde jen o to, že bychom museli hledat jiný způsob, jak se ráno nebo po obědě probrat.

„Můžete říct: ‚Tak co, je to jen nápoj.‘ Ale je to docela důležitý nápoj. Existuje spousta zemí, pro které je káva hlavním vývozním artiklem, na němž závisí jejich ekonomika. Odhaduje se, že jen pěstování kávy živí asi 100 milionů lidí na celém světě,“ upozorňuje Aaron Davis na to, že ohrožení kávy znamená také ohrožení ekonomické a společenské stability řady zemí.