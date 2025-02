Britské úřady chtějí ‚zadní vrátka.‘ Nařídily Applu zpřístupnit jim šifrovaný obsah

Britské bezpečnostní orgány nařídily americké firmě Apple, aby vytvořila takzvaná zadní vrátka, která by umožnila dostat se k šifrovanému obsahu uživatelů uloženému na cloud. S odkazem na své zdroje to v pátek napsal americký list The Washington Post (WP). Jde podle něj o nařízení, o kterém se nevedou veřejně přístupné záznamy. Listu není známo, že by pro takový požadavek existoval ve velkých demokratických zemích precedens. Londýn/Washington 13:51 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo firmy Apple | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Tajné nařízení, vydané v lednu, vyžaduje plošný přístup k šifrovanému účtu jakéhokoliv uživatele přístrojů Apple kdekoliv na světě. Britské úřady tedy Apple nežádají pouze o asistenci s přístupem k účtu konkrétního uživatele, ale rovnou chtějí mít přístup ke všem účtům, kdykoliv budou chtít.

Pokud by Apple tomuto požadavku vyhověl, znamenalo by to zásadní prohru velkých technologických firem, které se desítky let snaží, aby nebyly nuceny stát se nástrojem vlád v boji s uživateli firemních produktů, píše WP. Jeho zdroje o těchto záležitostech hovořily pod podmínkou zachování anonymity, protože jde o politicky citlivé téma.

Firmy jako Apple si získaly oblibu mimo jiné proto, že svým uživatelům slibují naprostou bezpečnost při ukládání dat. Zpráva amerického listu rovněž uvádí, že než by Apple slib daný uživatelům porušil, lze spíš očekávat, že možnost ukládání šifrovaného obsahu na vzdálená cloudová úložiště firma přestane v Británii nabízet. Ani to by ale věc neřešilo, protože Britové chtějí přístup k šifrovanému obsahu kdekoli ve světě, tedy včetně například uživatelských účtů amerických občanů.

Kancelář britské ministryně vnitra zaslala společnosti Apple dokument nazvaný Oznámení o technické způsobilosti, kterým firmě nařizuje učinit technické úpravy, a tím poskytnout britským bezpečnostním úřadům požadovaný přístup. Apple se k záležitosti odmítl vyjádřit, píše The Washington Post.

Agentura Reuters se po zveřejnění zprávy v americkém listě obrátila s dotazem na britské ministerstvo vnitra. „Provozní záležitosti nekomentujeme, včetně například potvrzení nebo vyvrácení existence jakýchkoli takových oznámení,“ odpověděl úřad.

Británie v lednu využila svých regulačních pravomocí a zahájila vyšetřování operačních systémů firem Apple a Google, které fungují na chytrých telefonech. Zkoumá také obchody s aplikacemi a internetové prohlížeče.

Britské ministerstvo vnitra se podle zdrojů WP opírá o rozsáhlý zákon o vyšetřovacích pravomocech z roku 2016. Ten dává bezpečnostním orgánům pravomoc chtít po firmách součinnost při vyšetřování, když je nutné shromažďovat důkazy. Podle tohoto zákona je trestným činem například i to, když někdo odhalí, že vládní úřady takový požadavek na součinnost učinily.

Apple se může proti oznámení o způsobilosti odvolat k tajné technické komisi, která by zvážila argumenty o nákladech na požadavek. Může se pak obrátit i na soudce, který by zvážil, zda je požadavek úměrný potřebám vlády. Zákon však společnosti Apple nedovoluje, aby nařízení státních orgánů v době odvolacího procesu ignorovala.