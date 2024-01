Srdce bijící mimo jakékoliv lidské tělo. Lékaři v IKEM díky unikátnímu přístroji zvládnou více transplantací

Lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) používají při některých transplantacích srdce unikátní přístroj. Díky speciálnímu boxu se tak nového a pro život nezbytného orgánu dočká více lidí. Zařízení totiž dokáže nasimulovat prostředí tak, že srdce funguje stejně jako v těle dárce. To například prodlužuje čas na převoz. Praha 23:53 2. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tým lékařů z pražského IKEM provádějící transplantace srdce | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Miroslav Koňařík, vedoucí programu ex vivo perfuzí srdce v IKEM, je právě ve velmi důležité části několikahodinové transplantace. Z těla dárce se chystá odebrat srdce: „Stříháme teď jednotlivé cévy, které jdou z a do srdce, abychom ho uvolnili.“

Zachráněné srdce

U staršího muže nastala i přes 50minutovou resuscitaci mozková smrt. Běžně by lékaři jeho srdce pro někoho jiného už použít nemohli. Tady v IKEM ale mají speciální přístroj, který to umožní. Spolu s dárcovou krví srdce následně míří na jiný operační sál.

„Výborně. Tak teď jsme srdce vyjmuli z těla dárce, následuje rychlá aspekce a přecházíme na vedlejší sál, kde budeme srdce dál zpracovávat, a instrumentovat do ex vivo perfuzního systému,“ doplňuje Miroslav Koňařík.

Všechno musí být pečlivě připraveno

Druhý lékařský tým v čele s Peterem Ivákem, zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Klinice kardiovaskulární chirurgie, přístroj už připravil.

„Probíhá samotná instalace modulu, ve kterém bylo srdce umístěno do základní konzole toho přístroje. Můžeme monitorovat krevní tlak nebo průtok tepenným řečištěm srdečním. Vidíme na něm například EKG i saturaci kyslíku v krvi a tak dále,“ vypočítává Peter Ivák.

Na to se pak napojí srdce. Podmínky jsou velmi podobné jako v těle pacienta. Laicky řečeno je to taková krabice zhruba metr vysoká na kolečkách a umí zázraky.

„Myslíme si to tak, protože jsme tím navýšili naši transplantační aktivitu,“ přitakává Peter Ivák.

Neskutečná podívaná

Lékaři mají srdce v nádobě s roztokem a ledem a našívají do něj různé součástky: „Srdečnice a aorta se musejí připravit, musí se tam dát speciální objímka, kterou se to srdce napojí do přístroje. Zároveň tam připraví další kanyly. Celé dohromady to vlastně dá ten oběh srdcem na to, abychom mohli některé parametry měřit.“

Teď už lékaři srdce dávají do takové průhledné krabičky a napojují ho na přístroj.

„Srdce začíná vyvíjet spontánní aktivitu, v tuhle chvíli se jedná o fibrilaci komor, což samozřejmě nechceme, takže bude za chvíli defribrilovat,“ vysvětluje mi lékař Miroslav Koňařík.

Zázraky se dějí

Srdce zavřené v krabičce bije. Proudí jím krev dárce smíchaná s různými přípravky. Srdce si teď tak trochu myslí, že je stále v původním těle. To zlepšuje jeho stav a také to prodlužuje dobu na transport až na devět hodin. Díky tomu tak mohli zdejší lékaři převézt srdce i ze Slovenska.

„To, co ze zdravého srdce může udělat nezdravé, je právě ta velká vzdálenost, doba studené ischemie, díky tomuto systému jsme schopni tento čas zkrátit, protože to srdce dosahuje pak těch studených ischemií asi čtvrtinových nebo pětinových, než by tomu bylo bez použití tohoto systému.“

Než srdce dostane příjemce, lékaři ještě neustále kontrolují všechny výsledky. To je utvrzuje v tom, že pacient orgán neodmítne.

Speciální přístroj tady lékaři od roku 2019 zatím použili v 17 případech.