14. 12. 2015 |Eva Rajlichová |Člověk

Je to rok, co lékaři v pražském IKEMu transplantovali při jedné operaci pět orgánů najednou. Zachránili tak život pacientovi, kterému cirhóza jater, zapříčiněná autoimunitním onemocněním, poškodila celý trávicí trakt. Bez zákroku by nepřežil. Jedenašedesátiletý Bartoloměj Pešta dnes říká, že se znovu narodil.