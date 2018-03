2. 1. 2017 |David Koubek |Zprávy ze světa

Kubánská vláda nechává zkušebně a zdarma zavést internet do dvou tisíc domácností v hlavním městě. To, co by se mohlo zdát dnes už prakticky běžné, tedy připojení z domova k celosvětové počítačové síti, je na Kubě něčím výjimečným. Lidé totiž běžně na internet nemohou.