Vědci objevili největší zásobárnu vody ve známém vesmíru. Chtějí ji zkoumat obřím teleskopem

Největší zásobárna vody byla nalezena v kvasaru, který je od Země vzdálený více než 12 miliard světelných let. Vodní masa obklopuje černou díru zvanou kvasar, což je jeden z nejjasnějších a nejbouřlivějších vesmírných objektů. Je poháněn obrovskou černou dírou, která pohlcuje okolní disk s plynem a prachem, při jehož absorbování kvasar vyzařuje obrovské množství energie. Píše to server Indy100.

Hmotnost objevené vodní páry je nejméně 140 bilionkrát větší než veškerá voda ve světových oceánech dohromady. Pozorování odhalila, že vodní rezervoár vznikl v době, kdy byl vesmír starý pouhých 1,6 miliardy let. Pro představu, vesmír je nyní starý téměř 14 miliard let.

„Prostředí kolem tohoto kvasaru je unikátní tím, že vytváří obrovskou masu vody. Je to další důkaz toho, že voda se vyskytuje v celém vesmíru, a to i v nejstarších dobách,“ řekl Matt Bradford, vědec z Laboratoře proudového pohonu NASA (JPL).

Objev vody není až takovým překvapením, pára je však důležitým stopovým plynem, který odhaluje povahu kvasaru. A přestože se voda objevuje v celé Mléčné dráze, je ve formě ledu, jak poznamenal server UNILAD Tech.

To znamená, že zabírá mnohem méně místa než ta, která se nachází v kvasaru. Tento konkrétní kvasar ukázal, že vodní pára je rozložena kolem černé díry v plynné oblasti o rozloze stovek světelných let (světelný rok je necelých 10 bilionů kilometrů). Její přítomnost naznačuje, že plyn je na astronomické poměry neobvykle teplý a hustý.

K objevu vodní masy došlo už v roce 2011, teď se k němu ale opět upíná pozornost. Příští rok by totiž měl být uveden do provozu teleskop, který by mohl přinést nové poznatky ohledně vzdáleného vesmíru. Takzvaný Fred Young Submillimeter Telescope (FYST) se staví v rámci observatoře Chajnantor na severu Chile.

FYST s průměrem 6 metrů používá nové optické technologie a podle stránek observatoře a podle webu observatoře by měl být spuštěný v roce 2025.