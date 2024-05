Z hrobů britských vojáků zmizely dřevěné kříže a květiny, mohl za to zahradník

Z desítky hřbitovů britských vojáků v Bretani na severu Francie v poslední době zmizely květiny, dřevěné kříže s vlčími máky a další drobné předměty. Francouzská organizace Souvenir Français, která připomíná význam válečných veteránů, proto podala trestní oznámení. Za domnělými krádežemi ale byla ve skutečnosti britská organizace pro údržbu hrobů, která do Bretaně vyslala svého zahradníka, píše list Le Parisien. Brest 7:36 23. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlčí máky jsou nejen ve Velké Británii symbolem válečných veteránů (ilustrační foto) | Foto: Artur Widak/NurPhoto | Zdroj: Reuters

O záhadných krádežích a domnělém vandalismu napsal jako první list Télégramme. Po článku následovalo veřejné pobouření i volání po vyšetření kauzy a dopadení pachatele.

Vlčí máky, které jsou nejen ve Velké Británii symbolem válečných veteránů, na hroby položily oficiální delegace 8. května při oslavách konce druhé světové války. Na hrobech židovských vojáků byly zase kamínky, které plní obdobnou funkci jako květiny. To vše naráz zmizelo a některé předměty se našly v odpadkových koších.

„Když jsem v pátek večer přijel, šel jsem se podívat na hroby, jestli je vše v pořádku, a zjistil jsem, že několik věcí zmizelo,“ řekl stanici France3 kostelník v Gouesnou Daniel Crouan-Pellé. Ke stejnému zjištění dospěli i správci dalších hřbitovů v oblasti Finistère.

‚Bouře ve sklenici vody‘

Za generálním úklidem, o kterém však nikdo nevěděl, stála britská organizace Commonwealth War Graves Commission. O svém záměru ovšem podle France3 neinformovala ani francouzské úřady, ani správce hřbitovů, ani organizace zastupující veterány.

„Je to bouře ve sklenici vody. Není to vandalismus, to náš zahradník uklízí hroby ve Finistère. Odstraňuje vše, co je vybledlé, poškozené, suché nebo shnilé,“ sdělil listu Le Parisien představitel organizace pro Francii Pascal-Louis Caillaut.

„Máme velmi vysoké nároky na kvalitu. Když jsou květiny ve špatném stavu, systematicky je odstraňujeme z úcty k vojákům,“ dodal Caillaut s tím, že organizace spravuje ve Francii 1000 hřbitovů a 2000 pomníků na obecních hřbitovech.

Případem se sice zabývá prokuratura v Brestu, obě strany ale nakonec uznaly, že jsou rády, že jde jen o nedorozumění. Předseda Souvenir Français ve Finistère François Fouré si ale neodpustil poznámku, že komunikace mezi Brity a Francouzi by pro příště mohla být o něco lepší.