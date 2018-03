17. 3. 2015 | ČTK, Ľubica Zlochová, Anna Kottová |nepoužívat - Věda

Téměř čtyři sta let od smrti španělského spisovatele Miguela de Cervantese objevili vědci jeho hrob. Tým odborníků ho hledal přibližně pět let. Ostatky byly uloženy v kryptě madridského kláštera. V příštím roce by Španělsko mohlo hrobku u příležitosti 400. výročí úmrtí autora zpřístupnit veřejnosti.