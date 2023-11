Odebrat vajíčka, spermie, spojit je dohromady. Několik jich použít a zbytek zamrazit. I na dlouhá léta. To je standardní praxe při umělém oplodnění. Co ale s embryi, které pár nevyužije? Nechat je zničit, nebo darovat? Eliška se v pětidílném seriálu serveru iROZHLAS.cz o asistované reprodukci svěřila, že to pro ni bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí. Připadala si, že zabíjí své děti, o které tak usilovala.

Reprodukční kliniky v Česku zničily na žádost pacientů jen za minulý rok přes 16 tisíc embryí, tedy několikadenních buněčných zárodků po spojení spermie a vajíčka.

Před rozhodnutím, jak se zamraženými embryi naložit, se ocitla i dnes čtyřicetiletá Eliška z Vysočiny, jejíž pravé jméno server iROZHLAS.cz zná, ale s ohledem na citlivost případu se rozhodl, že ho na její žádost nebude zveřejňovat.

Bílá místa umělého oplodnění Reprodukční kliniky v Česku za jediný rok vytvoří z pohlavních buněk desítky tisíc embryí. Některé z nich putují při léčbě přímo pacientům, některé se zničí kvůli špatnému vývoji a další jsou zmrazeny pro budoucí využití. Roční kryokonzervace pacienty stojí v Česku několik tisíc korun. Co ale s embryi, které už pár nevyužije? Má tři možnosti: anonymně je darovat, poskytnout na vědecké účely, nebo je nechat zničit. To je pro některé páry etické dilema. Server iROZHLAS.cz se rozhodl zveřejnit pět příběhů, které upozorňují na etická i zdravotnická bílá místa asistované reprodukce v Česku.

„Tím, že jsem viděla své děti, tak jsem měla pocit, že zabiju vlastní dítě. To byly takové niterné pocity, které se těžko popisují. Myslím si, že o další existenci člověka bych neměla rozhodovat. Takže takhle se to ve mně pralo. Ale pak jsem se dostala k závěru, že asi si za to ponesu odpovědnost někde v jiném světě sama,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz.

Sedm let tak před sebou s manželem tlačili rozhodnutí, o kterém před příchodem na kliniku ani netušili. „Nechci nikoho soudit, protože sama nejlíp vím, jaké to je, když rodiče nebo matka touží po dítěti. Neřešila jsem to, nikdo nás neupozornil na to, co se potom může dít s psychikou,“ vzpomíná.

To se podle spoluzakladatele asistované reprodukce v Česku a školitele z Masarykovy univerzity v Brně Pavla Trávníka nemělo stát. Na každé klinice by totiž na takové varianty měli pacienta připravit. Sdělení všech rizik je navíc součástí informovaných souhlasů, které musí páry při asistované reprodukci podepisovat.

Lékař by pak měl podle stanoviska odborné společnosti i zákona o všem pacienta informovat. „Pokud to tak někdo nedělá, dost významně se prohřešuje,“ je přesvědčen embryolog Trávník.

Eliška se s manželem obrátila na reprodukční kliniku asi dva a půl roku po svatbě, když se jim nedařilo počít dítě přirozenou cestou. „Nevím, jestli nemám nějaké zdravotní důvody, které by tomu bránily, spíš si myslím, že to byla moje hlava,“ rekapituluje.

V jejích 33 letech podstoupila odebrání vajíček, ze kterých po spojení s manželovými spermiemi vzniklo pět embryí vhodné pro případné zavedení. „A hnedka to první se podařilo. U nás to bohužel mělo špatný konec, protože těsně před porodem nám miminko umřelo. Potom těsně po porodu jsem vyhledala paní psycholožku, která řeší perinatální ztrátu,“ říká.

Elišce zbyla na klinice čtyři zamražená embrya, která čekala, až je pár bude chtít využít. Reprodukční centra je skladují ve speciálních kontejnerech v tekutém dusíku při teplotě zhruba minus 196 stupňů Celsia. V takovém stavu mají prakticky neomezenou životnost.

Manželskému páru se zanedlouho po úmrtí nenarozeného dítěte podařilo otěhotnět přirozeně, a tak zmrazené zárodky přestal na nějaký čas řešit. „Protože další těhotenství samozřejmě bylo hrozně náročné. Každopádně jsme dál platili kryokonzervaci. I s tím, že já jsem za sebe věděla, že nejspíš na to nikdy psychicky nebudu mít jít touhle cestou znova,“ vysvětluje Eliška.

KRYOKONZERVACE Lékaři dokážou kryokonzervovat, zjednodušeně zamrazit jak samotné pohlavní buňky, tak již několikadenní embrya. Při teplotě -196 stupňů Celsia ustanou všechny životní fáze. Problematické však může být zamrazování a rozmrazování, kdy se mohou buňky poškodit. Používají se proto speciální přístroje, které postupně snižují teplotu, a buňky jsou zároveň chráněny speciálním roztokem.

Návrat na kliniku pro ni byl nepředstavitelný. „V té chvíli jsem byla rozhodnutá, že už to nechci podstoupit. I když jsem věděla, že čtyři embrya tam máme. Ale ten strach a ta bolest, kterou jsem ještě neměla zpracovanou, to bylo na roky. Tak to mně v tom bránilo znovu podstoupit,“ říká.

Co s embryi dál?

Po nějaké době se ale manželé ocitli před rozhodnutím, jak s embryi naložit. Měli tři možnosti: darovat je, poskytnout na vědecké účely, nebo je nechat zničit.

„Řešili jsme, že to budeme platit tak dlouho, dokud ta klinika bude existovat nebo dokud my budeme na živu. To byl vážný rozhovor, že jsme si řekli, že to takhle uděláme,“ říká.

„Z té kliniky vždycky jednou za rok přišel dotazník, ve kterém bylo napsáno, jestli si přejeme, aby byla embrya zničena, což pro mě byl taky hrozný výraz, nebo prodloužit mražení,“ vzpomíná.