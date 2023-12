Ještě předtím, než se manželský pár ze Zlína začal snažit o početí dítěte, podstoupil Pavel vyšetření na urologii. Lékař mu diagnostikoval onemocnění varlat – varikokélu, zjednodušeně rozšíření žil, které z varlete odvádějí krev.

Bílá místa umělého oplodnění Na mužskou neplodnost se mnohdy v centrech asistované reprodukce neklade takový důraz jako na početí dítěte. Plodnost mužů sice zpravidla neklesá s ohledem na zvyšující se věk, ale mohou trpět vadami, které například zabraňují správnému vývoji spermií. Příběh zlínského páru ilustruje, že klinika místo vyřešení vady u partnera přistoupila k hormonální stimulaci ženy, a dokonce i ke laparoskopické kontrole průchodnosti vejcovodů. Onemocnění muže se podařilo vyřešit až poté, co se pár sám obrátil na specializovaného lékaře - androloga. Server iROZHLAS.cz zveřejňuje pět příběhů, které upozorňují na etická i zdravotnická bílá místa asistované reprodukce v Česku.

„Do té doby jsem vůbec nevěděl, co to je. Doktor se mě zeptal, jestli se snažíme o dítě s tím, že kdyby nám to nešlo, tak by to mohla být potenciální příčina,“ vzpomíná Pavel, že mu lékař doporučil, aby podstoupil další vyšetření pomocí spermiogramu.

Manželé se proto radši rovnou obrátili na centrum asistované reprodukce. Varikokélu ale nikdo neřešil, jako by to nebyl problém. Naopak lékaři přistoupili k hormonální stimulaci ženy a umělému oplodnění pomocí metody inseminace.

Varikokéla je vrozená vada, podle údajů Evropské urologické asociace jde o nejčastější příčinu poruchy plodnosti u mužů. Objevuje se tak u 35 až 40 procent neplodných mužů.

Lékař Luca Boeri navíc v roce 2020 upozornil, že pacienti s poruchou plodnosti mají častěji řadu kardiovaskulárních, metabolických, autoimunních nebo nádorových onemocnění. Jejich úmrtnost je tak ve vztahu k věku až 2,3krát vyšší než mužů bez poruchy plodnosti.

Onemocnění varikokély přitom lékaři považují za operativně odstranitelné a tím se automaticky zvyšuje šance na početí dítěte přirozenou cestou.

Doktor v reprodukční klinice operaci nedoporučoval, protože by „mohla být riskantní“. Výsledky ze spermatologického vyšetření sice nebyly povzbudivé, lékař však shrnul, že s ohledem na všeobecný současný životní styl nejde o nic tragického.

„Poradil mi, že na to existují doplňky stravy, které tyto hodnoty (z vyšetření spermiogramu, pozn. red.) zlepšují. Takže dalším krokem byla léčba doplňky stravy a měli jsme vyčkávat a průběžně chodit na další testy,“ vypráví Pavel.

Přitom podle dostupné literatury i stanoviska Světové zdravotnické organizace by muž se zhoršenými hodnotami měl automaticky navštívit odborníka, který se zabývá mužskou neplodností – androloga. Na toho ale neplodného muže nikdo neodkázal.

Početí dítěte tak u páru ze Zlína stále nepřicházelo přirozenou cestou a pár proto začal docházet do kliniky na pravidelné konzultace. Po dvou letech snažení lékař navrhl vyzkoušet metodu inseminace, tedy vnesení spermií do pohlavního ústrojí ženy.

„Bylo to pro mě za nějakého užívání hormonální stimulace, což mně osobně se moc nelíbí, ale když už do toho investujete čas a nějaké peníze, tak samozřejmě máte zájem, aby se to podařilo, takže to podstoupíte,“ vysvětluje manželka Alžběta, proč s umělým oplodněním souhlasili.

Když se nepodařil ani druhý pokus inseminace, lékaři navrhli přistoupit k vyšetření průchodnosti Alžbětiných vejcovodů, které probíhá laparoskopicky pod celkovou narkózou. „Tímto vyšetřením se akorát potvrdilo, že tam není nic špatně,“ shrnul Pavel výsledky operace jeho ženy.

Po tomto zákroku vzali Pavel s Alžbětou léčbu do vlastních rukou, protože jim i shodou náhod doporučil jeden z přátel lékařku androložku z jedné z brněnských nemocnic.

Dva promarněné roky

Ta po první návštěvě měla jasno. „Řekla, že to je ten nejvyšší stupeň, což jsem si myslel i já, protože jsem si něco už načetl na internetu. Sdělila, že je to určitě na operaci. V podstatě řekla úplně opačné věci, než předtím ten doktor. Uklidnila mě, že ta operace je bezpečná a je žádoucí,“ popisuje Pavel návštěvu v nemocnici.