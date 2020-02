Jak Češi obohacují kulinářský slovník světa, cizinci vyhledávají nakládaný sýr

Když jsem kdysi na Ostrovech chodila na kurzy angličtiny, byl to pro mě zážitek nejenom v tom, že jsem Anglii dost pochopila a zamilovala jsem se do ní, ale také že jsem poznala Angličany takzvaně „z první ruky“. Jedním z mých prvních učitelů byl Toby. Mladý, hodně vytáhlý, už bezvlasý Angličan-angličtinář byl veselá kopa a své hodiny prokládal vtípky a legráckami. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 11:01 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sýry jsou krásně nakrájené, ponořené do oleje, barevně vše doplňují černé či zelené olivy, houbičky, česnek, bobkový list, rudé chilli papričky, bíla nebo červená cibule, kuličky pepře různých barev | Foto: Dagmar Heřtová

Toby nějakou dobu učil i v Čechách a než mi to řekl, vždy mě dostal tím, že se při hodině na mě otočil a řekl sice s přízvukem, ale velmi zřetelně třeba: pivo s pěnou. A poté: horkou kávu, svíčkovou, smažený sýr.

Víc toho asi už neuměl, ale i tak mě jednou překvapil. Tématem byl rozhovor u kadeřníka. Naše skupina byla dost pokročilá, ale anglické slovo wig nám ještě ve slovní zásobě chybělo. Toby nás totiž vybídl, ať hovoříme i o ní. My netušili, o čem mluví, a používat slovník při konverzaci se jaksi nehodilo…

Toby se zamyslel, otočil se na mě a česky mi řekl: „Vlasy na vlasy.“ Hned mi svitlo, že jde o paruku. Hodina skončila za plného veselí, já vyšla obohacená o pár nových obratů a slov a s přesvědčením, že naše čeština jednou udělá díru do světa.

Dobýváme gastro svět

Sousloví „nakládaný sýr“ začíná být nezbytným slovním vybavením mnoha cizinců v našich čím dál kvalitnějších restauracích. Prvním českým slovem je a bude pivo, ti talentovanější říkají: točené pivo. Dalším českým výrazem je smažený sýr.

Slovník cizinců u nás se rozšířil o česky vyřčenou objednávku nakládaného sýru! Tím je povětšinou hermelín a návštěvníci Česka si jej začínají spojovat právě a jenom s námi.

Pro připomenutí, další slovní zásoby turistů u nás je vzpomínané pivo, káva, smažený sýr, pečené koleno, vepřo-knedlo-zelo, moravský vrabec, ale i trdlo (nevím, zda jim někdo vysvětlil i jiný význam tohoto slova), šlehačka a také becherovka, i když té asi zvoní hrana a je nahrazována slovem slivovice. Naopak některé sladké pochoutky mají vlastně skoro mezinárodní názvy, takže každý rozumí, že kremrole je „cream roll“ anebo indiánek je „indian“.

Mě naplňuje hrdostí, jak vysoko míříme, třeba bude jednou čeština díky gastronomii světovým jazykem. No, teď jsem se zasnila až příliš, ale pokrok nezastavíme.

Pokud uslyšíte větu „Can I have some pivo, pečené koleno and to start nakládaný sýr… And for my friends slivovice, please!“, vězte, že nejde o našince učícího se anglicky, ale o česky mluvícího cizince z jakéhokoliv koutu světa.

Svět nás zná i přes nakládaný sýr

Nejde o žádný kulinářský zázrak a obecně nic nového a mimořádného. Přesto naše restaurace dávají nakládanému sýru takový šmrnc, že mu málokdo odolá, a cizinci ho zařazují pravidelně do svých objednávek. Podává se většinou v krásných klasických malých zavařovacích sklenicích s těsněním z červené gumy a drátěným uzavíracím třmenem.

Sýry jsou krásně nakrájené, ponořené do oleje, barevně vše doplňují černé či zelené olivy, houbičky, česnek, bobkový list, rudé chilli papričky, bílá nebo červená cibule, kuličky pepře různých barev.

No prostě skvělý pokrm pro oči i pro chuťové buňky. Strávník vše zakusuje kváskovým chlebem, zapíjí dokonalým českým pivem a má pocit, že přiletěl do stověžatého ráje. Ten pocit o ráji s ním v poslední době moc nesdílím, ale neberu mu to, a že ho konzumace nakládaného sýra do stavu fantazírování přivede, plně chápu.

Faktem je, že o nakládaném sýru a jeho hlavní ingredienci hermelínu už bylo na zahraničních webech popsáno mnoho internetových kuchařských řádků, většinou s odkazem na Czech Republic nebo Prague.

Turistům chutná zcela jistě, a proto nezůstal bez povšimnutí.

Nakládaný sýr není nakládaný

Jako správná žena v kuchyni mám nejraději stav, když mám všechno pod kontrolou. Podobné je to i s nakládáním sýra. Tady si své krédo upravuji, že vše musí být pod hladinou. Ano, sýr musí být ponořen celý v oleji, včetně ochucovadel v podobě feferonek, bylinek, oliv, cibule, česneku a všeho toho, co tam má každý rád. Z výše uvedeného plyne, že se spíše jedná o pochoutku marinovanou než nakládanou, což je spojováno povětšinou s octem „na kyselo“. Ale berme za fakt, že marinovaný hermelín je prostě nakládaný a asi nemá cenu o tom diskutovat. Důležité je, že chutná všem, a já bych chtěla ještě něco říct o tom hlavním, o sýru.

Různé druhy sýrů, různé způsoby nakládání. Svět nás zná přes nakládaný sýr. | Foto: Dagmar Heřtová

Nejde jen o hermelín

Vzpomínaný hermelín je používán nejčastěji, ale do sklenic lze nakládat sýry i dalších typických chutí, jako například blaťácké zlato, balkánský sýr, romadur, pivní sýr, ale i slavné olomoucké tvarůžky. Zrající sýry mají prostě při naložení o pár tříd větší grády a přímo vyžadují, aby byly zapity více sklenicemi točeného piva, což vyhovuje všem zúčastněným stranám.

Sýrů na pikantní nakládání je hodně. Oblíbená pochoutka k pivu zaujala turisty a chutná jim zcela jistě. | Foto: Dagmar Heřtová

Zastavím se u hermelínu. Tento sýr se může i smažit, nebo se z něj dají připravit pomazánky. Hermelín je jméno našeho sýru, který se vyznačuje bílou plísní na povrchu, je to vlastně napodobenina slavného francouzského sýra camembert. Název camembert se používal v Československu ještě do šedesátých let minulého století, kdy byl na základě dohody s Francií, která si nepřála, aby se tento název nadále používal, změněn na hermelín.

Označení hermelín bylo jako patent přihlášeno už v roce 1946, poděkování patří panu Josefu Hojdarovi, který byl později ředitelem podniku Madeta, kde se vyráběl. Vzhled a krása plísňového povrchu připomínala autorovi hermelín – kožešinu ze zimních bílých kožek lasice hranostajů, které byly velmi vzácné a drahé. No a tak sýr dostal svůj patentovaný název a pomalu dobývá současný svět a občas i toho krále s perlinkou na krabičce vidíme. Já jenom podotknu, že je dobře, že sýr není ani drahý, ani vzácný, ale správně vyzrálý je velkou pochoutkou.

Odlišnosti hermelínu a camembertu

Jak bylo řečeno, jde o sýry, které jsou identické složením a přípravou, i když ne každému je slovo plíseň sympatické, ale tyto plísně jsou ušlechtilé! Hermelín a camembert se liší především v době zrání, hermelín je obvykle o něco tvrdší, ideálně se hodí ke smažení, protože se tolik neroztéká.

Zrání je právě u francouzského camembertu nejdůležitější. Největší odbornice na camembert jsou Francouzky: jako správné gurmánky, když nakupují, promáčknutím vyzkoušejí tu správnou konzistenci perfektně uzrálého camembertu. Vědí, jak má správně vyzrálý chutnat, a dělají to hlavně proto, aby se nedočkaly nemilého překvapení v podobě tzv. tvarohového jádra po nakrojení. Takový sýr je pak opravdu lépe buď nechat dozrát, anebo ho usmažit.

Hermelín nebo camembert patří mezi zrající sýry, které při naložení získají ještě větší „grády“. | Foto: Dagmar Heřtová

Sklenici s nakládaným sýrem můžete chuťově i barevně doplnit dalšími druhy. Patří sem nažloutlý měkký sýr blaťácké zlato. I ten má svého předchůdce, tentokrát z Itálie s originálním názvem Bel Paese. Do blaťáckého zlata se už při výrobě přidává třeba zelený pepř nebo vlašské ořechy, i tím obohatíte nakládaný sýr.

Pozornost si zaslouží též olomoucké tvarůžky, tedy moravský zrající sýr. Připravoval se už v 15. století a k názvu přišel kvůli tomu, že se prodával především na trzích v Olomouci. Jak prosté! Od roku 1876 se vyrábí v Lošticích u Šumperku, přežil války, s odřenýma ušima i komunisty a dnes opět patří potomkům původních majitelů. Od roku 2010 jsou v rámci EU držitelem chráněného zeměpisného označení.

Nevím, zda by právě nakládané syrečky cizincům chutnaly. Vím jen, že Angličané považují syrečky buď za „zajímavou věc“ a slušně poděkují, což je jasné „no!“, ti odvážnější a zvědavější okusí a… Zamilují si je. Asi je též dobré před ochutnávkou utrousit, že jsou 100% zdravé!

Ovšem abych nezabrousila do zbytečných podrobností, které jsou při konzumaci nakládané sýrové pochoutky, krajíčku chleba a sklenice chlazeného piva zcela zbytečné, půjdeme hned pár skleniček připravit. Buďte kreativní a následujte své chutě. Přidávejte ingredience, které máte rádi. Feferonky či chilli papričky přidávejte s rozvahou. A s bylinkami nešetřete. Dobrou chuť!

Nakládané sýry

Hermelín

Ingredience:

2 hermelíny

3 nakládaná sušená rajčata

250 ml oleje

červené feferonky dle chuti

1 malá chilli paprička

1 šalotka na kolečka

3 snítky rozmarýnu, červený pepř, bobkový list

Nejdříve rozkrojíme sýry horizontálně. Polovinu sýra proložíme okapanými sušenými rajčaty a opět spojíme, poté nakrájíme na osminky. Druhý sýr rozkrojíme, proložíme snítky rozmarýnu, opět spojíme k sobě a nakrájíme na osminky. Nyní začněme plnit sklenici, sýr prokládáme cibulí, feferonkami a chilli, nakonec prosypeme červeným pepřem a přidáme ještě rozmarýn. Vše zalijeme olejem a necháme naložené podle libosti déle anebo hned konzumujeme.

Sýr feta s olivami

Ingredience:

1 balení sýra feta

1 balení zrajícího sýra Pavé

černé vypeckované olivy

zelené vypeckované olivy

2 červené cibule na plátky

černý pepř

250 ml oleje

snítky rozmarýny a tymiánu

Nakrájíme sýry na kostičky a postupně vkládáme do sklenice s cibulí, okapanými olivami a bylinkami. Zasypeme černým pepřem a zalijeme olejem a necháme rozležet.

Sýr feta se perfektně hodí k nakládání s černými a zelenými olivami a ochucený rozmarýnou | Foto: Dagmar Heřtová

Nakládaný mix sýrů

Ingredience: pro vyšší sklenici

1 balení blaťáckého zlata se zeleným pepřem

1 balení romaduru

1 bloček goudy

1 zrající sýr s plísní (camembert, hermelín)

hrst vlašských ořechů

5 celých oloupaných stroužků česneku

1 červená cibule na plátky

zelený pepř, kapary

snítky tymiánu

olej podle potřeby

žlutá chilli paprička

Nakrájíme sýry na kostky a prokládáme ve sklenici s cibulí, česnekem, vlašskými ořechy, kapary, zeleným pepřem a chilli. Zalijeme olejem a necháme rozležet.