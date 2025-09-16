Přerov podpoří očkování proti žloutence. Uhradí druhou dávku vakcíny zhruba 200 lidem
V souvislosti s rozšířeným výskytem virové hepatitidy typu A se rozhodla přerovská radnice uhradit lidem klíčovou druhou dávku, kterou stát plně nehradí. Týká se to zhruba dvou stovek lidí především ze sociálně vyloučených lokalit, kteří byli zahrnuti do mimořádného očkování nařízeného olomouckou krajskou hygienickou stanici. Podle města by hrozilo, že by lidé druhou dávku, která je klíčová pro jejich ochranu, kvůli platbě už neabsolvovali.
Město na očkování vyčlenilo zhruba 180 tisíc korun, sdělila mluvčí radnice Lenka Chalupová.
Pokud se podle odborníků nechá naočkovat člověk jen první dávkou, je chráněný pouze krátkodobě. Druhá dávka, která se aplikuje s několikaměsíčním odstupem, mu zajišťuje ochranu dlouhodobou na několik let.
Mimořádné očkování hrazené státem se uskutečnilo v těch částech Přerova, kde se žloutenka šíří nejvíce, od července loňského roku do letošního dubna a zahrnovalo 193 lidí. Druhá dávka vakcíny ale není plně hrazená státem, a u mnoha očkovaných hrozí, že ji bez podpory neabsolvují.
„To by mohlo vést k dalšímu šíření nemoci. Za tento krok, který je zásadní pro prevenci a ochranu zdraví obyvatel Přerova, zaplatíme maximálně 178 600 korun,“ uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).
Darovací smlouva
Město touto formou poskytne příspěvek ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady na druhou dávku a částkou, kterou uhradí zdravotní pojišťovna z fondu prevence. Příspěvek bude vyplácen formou daru na základě darovací smlouvy, kterou s občany uzavře vedoucí odboru sociálních věcí a školství.
Cena vakcíny může ve výjimečných případech přesáhnout 1200 korun, aplikace by neměla stát více než 200 korun. „Odbor sociálních věcí a školství teď bude aktivně vyhledávat dotčené osoby, pomáhat jim s komunikací s lékaři a s vyřízením příspěvku od pojišťovny,“ doplnil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).
Na nepříznivý vývoj epidemické situace v souvislosti s výskytem onemocnění virovou hepatitidou A upozornili dopisem krajští hygienici se začátkem roku také ředitele škol, kterým zaslali informační letáky a dopisy pro rodiče žáků a studentů s doporučovanými preventivními opatřeními.
Apelují přitom na dezinfekci často dotýkaných povrchů nebo zajištění dezinfekčních prostředků ve školních jídelnách. Upozorňují, že podle dlouhodobě pozorovaného trendu narůstá výskyt dané nákazy po skončení letních prázdnin a návratu dětí do škol.