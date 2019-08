Tendr o největší zakázku armády pokračuje. Zájemci dostali konkrétní požadavky na bojová vozidla

Ministerstvo obrany poslalo všem uchazečům o 50 miliardovou zakázku na 210 bojových vozidel pěchoty podrobné požadavky, jak by vozidlo mělo konkrétně vypadat a co by mělo umět. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva Jana Zechmeisterová. Doteď znali čtyři nadnárodní koncerny pouze 16 takzvaných nepřekročitelných podmínek. Například že se do vozidla musí vejít 11 vojáků nebo má mít věž s osádkou.

